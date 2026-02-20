La muerte de Eric Dane coincide con el 20 aniversario de su estreno en Anatomía de Grey: Así llegó el actor a la serie

La muerte de Eric Dane ha sobrecogido a la industria del cine y, especialmente, la televisión. El actor, de 53 años, ha fallecido tras una lucha de varios meses contra la ELA. Un diagnóstico que anunció públicamente para convertirse automáticamente en uno de los principales altavoces sociales de la enfermedad, promoviendo así la investigación.

Esta triste noticia ha dejado un enorme vacío en la pequeña pantalla, donde su legado es ahora eterno gracias a papeles como el de Euphoria o, especialmente, Anatomía de Grey. Su interpretación de McSteamy le convirtió en un icono de la televisión en la década de los 2000 y el mundo ahora recuerda su enorme aportación a las historias del Hospital Grey Sloan Memorial.

La fecha de su muerte ha coincidido precisamente con la de su debut en la serie, concretamente con el 20 aniversario de su primera aparición en Anatomía de Grey.

Eric Dane en Anatomía de Grey | Cordon Press

Corría un 19 de febrero de 2006 cuando Marc Sloan, encarnado por un Dane todavía desconocido para muchos, se acercaba a Meredith Grey. Solo un par de frases fueron suficientes como para dibujar una sonrisa en el rostro de la protagonista; aunque el mismísimo Derek Sepherd entra en escena a golpe de puñetazo para romper este primer encuentro.

Esta enemistad, originada por la traición cuando Marc se acuesta con la ex de Derek, llevó al personaje a convertirse en el tercero en discordia en la relación entre los protagonistas. Sin embargo, el paso del tiempo hizo que pudieran forjar de nuevo el cariño; que perduró hasta el final del personaje en la temporada 9.

Patrick Dempsey y Eric Dane en Anatomía de Grey | Gtres

Sloan, más conocido como McSteamy o, en España, Doctor Caliente, fue todo un referente de los inicios de la serie. Un papel icónico que los fans recibieron con los brazos abiertos, haciendo de Eric Dane uno de los actores favoritos de Anatomía de Grey.

El 19 de febrero de 2026, el intérprete fallecía dejando una huella imborrable en la televisión que comenzaba 20 años atrás. Un actor que no solo se ganó el beneplácito del público por su carrera profesional, sino también por su increíble trabajo como defensor de la lucha contra la ELA y el fomento de la inversión en ciencia en Estados Unidos.