Eric Dane confiesa que lo "despidieron" de Anatomía de Grey mientras luchaba contra sus adicciones: "Yo no era el mismo"

Eric Dane es conocido por su papel como el Dr. Mark Sloan, apodado como El doctor caliente, en la famosa serie Anatomía de Grey. Se unió a la serie en la segunda temporada estrenada en 2006. Su personaje, un atractivo y carismático cirujano plástico que se ganó rápidamente el corazón de los fans. Mark Sloan murió trágicamente al inicio de la temporada 9 en 2012 debido a un accidente aéreo, marcando la salida de Dane de la serie.

No fue fácil para Eric Dane dejar atrás el Grey Sloan Memorial Hospital. El actor que dio vida al Dr. Mark Sloan durante seis temporadas, ha compartido que no fue su decisión abandonar el popular drama médico en 2012. "No me fui tanto como creo que me dejaron ir", ha confesado en un reciente episodio del podcast Armchair Expert de Dax Shepard, mencionando que en ese momento estaba "luchando" contra la adicción a las drogas y al alcohol: "No me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó".

Dane también ha explicado que "probablemente lo despidieron" de la serie por razones económicas: "Estaba empezando a convertirme, como la mayoría de los actores que han pasado un tiempo significativo en una serie, en algo muy caro para la cadena. Y la cadena sabe que la serie va a seguir adelante independientemente de quién esté en él. Mientras tengan a Grey, están bien. Yo no era el mismo tipo que habían contratado, así que lo entendí cuando me despidieron".

A pesar de todo, Dane solo ha dirigido palabras de agradecimiento para la creadora de la serie, Shonda Rhimes: "Ella nos protegió ferozmente. Nos protegió públicamente y nos protegió en privado. Amo a Shonda Rhimes y ella me protegió. No fue ceremoniosamente como, 'Estás despedido'. Fue como, 'No vas a volver'".

Eric Dane en 'Anatomía de Grey' como Mark Sloan, el Doctor Caliente | ABC

El actor, que ha sido transparente sobre su camino hacia la sobriedad a lo largo de los años, cuenta que había estado sobrio durante "tres o cuatro años" antes de unirse a la serie, pero que recayó durante la huelga de escritores de 2007. "Si coges los ocho años que estuve en Anatomía de Grey, estuve jodido más tiempo del que estuve sobrio y fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal para mí".

A pesar de los desafíos personales y profesionales, ha seguido trabajando en otros proyectos como la serie Euphoria o más recientemente trabajando junto a Will Smith en su regreso a la gran pantalla con Bad Boys: Ride or Die.