El enorme enfado de los fans de 'Anatomía de Grey' con ese nuevo beso sorpresa

La nueva tanda de capítulos de 'Anatomía de Grey' avanza con muchas sorpresas tras un largo parón.

Después de que su vuelta revelara la despedida inesperada de uno de los actores principales, el drama médico continúa con nuevas tramas y algunos nuevos personajes.

El que más está llamando la atención es el del doctor Jordan Wright, el nuevo residente que se trasladó desde Minnesota solo para aprender "de la gran Miranda Bailey" a la que admira mucho.

Sin embargo, el último capítulo ha dejado a los fans con la boca abierta por la dirección que está tomando el personaje, interpretado por Greg Tarzan Davis. Si no has visto el capítulo 18x11, 'Legacy', no sigas leyendo si no quieres encontrar spoilers .

En el nuevo episodio, una nueva oportunidad en NASA surge para Bailey y su amor por el espacio la une mucho a Jordan, mientras decide si aceptar el trabajo.

Pero cuando Miranda comenta que no podría irse, Jordan decide besarla. Ese beso sorpresa ha indignado mucho a los fans de la serie, y también de la pareja que forma con Ben Warren, su marido (que ahora pasa más tiempo en la serie hermana, 'Station 19').

Inmediatamente después de besarla Jordan nota el desconcierto de Bailey y se aleja, pero este "inicio" de una posible trama ha provocado mucho revuelo en redes sociales.

Indignación en redes con 'Anatomía de Grey'

"No me digas que se acaba de inclinar para besar a la jefa Bailey".

"No puede ser el chaval ha intentado besar a Bailey paraaa".

"¡¿Por qué han hecho que ese tío bese a Bailey?! Hubiera sido mucho mejor si hubieran sido como un dúo madre/hijo. ¿Saben que no todos los dúos tienen que acabar juntos?".

"¿En serio habéis hecho que Dr. Wright bese a Bailey?".

"¡El niño no acaba de besar a Bailey!".

"ACABA DE P*TO BESAR A BAILEY QUÉ DEMONIOS ACABA DE PASAR OH DIOS MÍO".

