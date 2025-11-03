¿Qué ha sido de Emilia Clarke tras Juego de Tronos? La actriz reaparece en público y así ha evolucionado su carrera

La vida de Emilia Clarke cambió para siempre cuando, en 2011, se puso en la piel de la mismísima Daenerys Targaryen. Su papel en Juego de Tronos la convirtió en una de las actrices más queridas de la pequeña pantalla; sin embargo, desde el final de la serie, sus apariciones en el cine y la televisión han sido limitadas.

Mientras seguía en su camino al Trono de Hierro de Poniente, Clarke protagonizó varias grandes producciones. La comedia romántica Antes de ti, la secuela Terminator Génesis o el spin-off de Star Wars Solo fueron algunas de ellas. Aunque ni la crítica ni el público se volcó con estos proyectos como sí lo hiciera cuando era la Madre de Dragones.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos' | HBO Max

Una vez Juego de Tronos terminó, su carrera dejó de augurar el rotundo éxito al que se le asociaba durante la década de 2010. Apareció en cuatro películas que pasaron totalmente desapercibidas: Bajo sospecha, Manual de un asesinato, Last Christmas y Generación cápsula. Ahora bien, todo apuntaba a una remontada épica con su entrada en el UCM.

Emilia Clarke sustituía la melena blanca por los superpoderes en la serie de Samuel L. Jackson Invasión secreta. No obstante, la historia sobre los skrulls fue uno de los mayores fracasos de Marvel. Tanto es así que su personaje, el que podría considerarse como uno de los más poderosos del universo, ha desaparecido por completo de los planes de la franquicia.

Emilia Clarke en Invasión secreta | Marvel Studios

Desde entonces, sus apariciones en público han sido más bien limitadas y ha mantenido un perfil bajo en cine y en televisión. Hasta ahora, que ha decidido hacer acto de presencia en la gala Global Gift: un evento altruista en el que las personas famosas hacen donaciones y regalos a quienes más lo necesitan.

Así, se le pudo ver en el hotel Kimpton Fitzroy de Londres, donde posó con un corpiño de encaje negro y una falda con volantes. Allí, se juntó con multitud de personalidades del mundo artístico, tanto de la interpretación como de la música.

Esta reaparición por parte de la actriz podría ser la primera de muchas. Y es que, si bien la eterna Daenerys no logró mantener la popularidad de su personaje más relevante, ya se prepara para una larga lista de estrenos durante los próximos años.

El más notable es la serie Criminal, desarrollada por los guionistas de Capitana Marvel y que contará con Charlie Hunnam, tras su paso por Monstruo: La historia de Ed Gein. La serie Ponies, así como las películas Next Life y An Ideal Wife también forman parte de su listado de proyectos pendientes.

Han pasado más de 6 años desde que el mundo despidiera Juego de Tronos. Si bien Emilia Clarke podría haberse visto afectada por el común encasillamiento cuando se encarna a un personaje tan emblemático, la actriz estaría a punto de volver a convertirse en el centro de atención con los múltiples estrenos que están por llegar.