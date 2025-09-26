Adiós a Pedro Carpena, el personaje que se ganó la soledad en Sueños de libertad

En Sueños de libertad hemos dicho adiós a muchos personajes y nuestra reacción ante estas trágicas despedidas ha sido diversa. Nos dio pena la muerte de Jaime porque era un buen hombre. Nos impactó la muerte de Jesús.

Ahora ha llegado el turno de Pedro Carpena (Juanjo Puigcorbé) y en su despedida no podemos evitar pensar que se buscó la soledad de sus últimos días porque con cada una de sus acciones consiguió poner en su contra a todos los que lo rodeaban.

Los errores del pasado no perdonan: así se ha ganado don Pedro pasar sus últimos días en soledad | Manu Fiestas

El heredero de Jesús

Si hacemos memoria, Pedro Carpena llegó a Perfumerías De la Reina por un doble motivo.

Por un lado, como socio de Jesús que, en una de sus múltiples estrategias de destrozarles la vida a los Merino, fichó al amigo de la familia para desarrollar el balneario que había planeado su tío. Por otro lado, como padre de Mateo.

Y es curioso que ambos aspectos se hayan vuelto a concentrar en su adiós.

Por un lado, ha heredado el rechazo que todos sentían por Jesús. Y, además, su muerte está directamente relacionada con el trágico final de ese otro personaje. Por otro lado, sólo ha conservado el cariño de Claudia y el agradecimiento de Tasio.

Don Pedro lo tiene claro, ¡no le gusta Claudia para Mateo!: “Esa chica no te conviene, hijo” | Antena 3

De hecho, resulta interesante reflexionar ahora sobre aquellos primeros capítulos. Pedro consiguió nuestra simpatía al apoyar la relación entre Claudia y Mateo en contraposición al rechazo absoluto de su esposa Inés.

En aquel momento, podíamos situar a Pedro en una postura equidistante entre el bien y el mal. No trataba a Claudia como a una apestada por estar embarazada siendo soltera, lo que hacía que lo viéramos con buenos ojos. Se entendía con Jesús, lo que nos hacía sospechar de su verdadera naturaleza.

Sin embargo, poco a poco la balanza fue cayendo hacia el lado del villano.

Uno contra todos

Andrés y don Pedro en el capítulo 211 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

A Andrés nunca le perdonó que no hiciese más por evitar el accidente de Mateo y lo ha responsabilizado casi como si hubiese sido él quien tenía que reparar el vehículo. Y, de hecho, contra él ejecutó uno de sus mejores planes: evitar que pudiese librarse de María entorpeciendo su nulidad matrimonial. Probablemente fuese su plan más simple y, sin duda, uno de los más efectivos.

A Damián, que presuntamente era su mejor amigo, le quitó todo lo que amaba. Jesús, Digna y Perfumerías De la Reina. En este caso, el orden de los factores es importante, pero es complicado decidir qué fue lo que le hizo más daño a Damián.

Perder un hijo es lo peor que puede vivir una persona, y la reacción de Damián al ser consciente del papel de su ex amigo en la muerte de Jesús lo dice todo.

Don Pedro, hundido, tras recibir la peor de las noticias: ¡su hijo Mateo ha muerto! | Antena 3

Perder el control de la empresa fue un golpe demoledor para el gran empresario que sentía que Perfumerías De la Reina era casi como un hijo más. No deja de ser irónico que la última decisión de Pedro fuese colocar a un De la Reina como director. Eso sí, un De la Reina ilegítimo, o, dicho de otra manera, de segunda división.

Y, además, es un martirio más para Damián. Pedro sabe que Tasio no es la mejor opción para dirigir la empresa, pero sí que esa decisión molesta a Damián. Como empresario porque pone en peligro su legado. Como padre porque lo aleja aún más de su hijo.

Con los Merino, Pedro demostró que era un lobo con piel de cordero. Mientras juraba amor eterno a Digna y aseguraba defender los intereses de sus hijos en la empresa, maniobraba de la forma más vil y canalla para hacerse con el poder. ¿Cómo puede decir amar a una mujer a cuyo hijo boicotea con las peores artes?

Don Pedro y Digna en el capítulo 323 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

De hecho, su relación con Digna empezó siendo muy bonita e ilusionante, pero se ha ensombrecido. ¿La quería o solo quería a la mujer a la que quería su enemigo? ¿Cómo podía decir que era el amor de su vida mientras permitía que la carcomiera la culpa por haber matado a su sobrino? Sus formas en los últimos tiempos despejaron la incógnita. Pedro no quería a Digna. Pedro quería a una mujer que estuviese a su lado y si eso molestaba a Damián, mejor aún.

¿Cómo podíamos pretender que Pedro respetase a la familia de su mujer si no lo hacía con la suya? Si ya sabíamos que Pedro era mala persona, el trato que dio a Irene nos lo confirmó. Y nos ha resultado tan indignante lo que hizo cuando nació Cristina, como lo que repitió con José y, sobre todo, sus inmorales intentos de justificarse diciendo que lo había hecho por el bien de ellas.

Don Pedro, en su lecho de muerte, le confiesa a Irene que él hizo que desapareciera José | Antena 3

Fue una prueba más de su personalidad egoísta y egocéntrica. Para Pedro todo valía si servía a sus objetivos. Los sentimientos y la vida de los demás eran insignificantes ante su voluntad.

Al final, Pedro se esforzó tanto por estar acompañado que lo único que consiguió fue quedarse solo. Tantos malos momentos causó que en sus peores momentos nadie lo ayudó. De hecho, son muy pocos los que lo llorarán: Claudia, Tasio y una Irene, que demostró ser mucho más generosa de lo que fueron con ella.

¿Cómo recordaremos a Pedro Carpena? Como el hombre que consiguió arrebatar el poder a los De la Reina y que no conocía los límites a la hora de imponer su voluntad. Y el precio que pagó fue el que él mismo se buscó: la soledad. Eso sí, siempre tendrá un hueco en nuestra memoria porque Pedro ha sido un gran personaje que nos ha dado grandes momentos.