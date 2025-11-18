La exmujer de Eric Dane lucha por "mantenerse optimista" ante el diagnóstico de ELA del actor

Eric Dane, conocido por sus papeles en grandes series como Anatomía de Grey o Euphoria, y Rebecca Gayheart se casaron en 2004 y su relación duró más de una década, años en los que tuvieron dos hijas, Billie y Georgia. Sin embargo, en 2018 Gayheart presentó la demanda de divorcio alegando "diferencias irreconciliables", aunque ambos mantuvieron un vínculo de respeto mutuo y trabajaron en equipo para criar a sus hijas.

En marzo de 2025, un mes antes de que Eric anunciase públicamente su diagnostico de ELA, Gayheart decidió retirar la petición de divorcio, un gesto que muchos interpretan como unaespecie de reconciliación, especialmente tras saber de la enfermedad del actor.

Ahora, en una reciente intervención en el pódcast Broad Ideas, Rebecca ha revelado que está intentando "mantener el optimismo" ante la situación.

La actriz ha confesado que no siempre sabe si sus reacciones son las correctas: "Simplemente estoy presente e intento apoyarlas. Supongo que el tiempo lo dirá", decía sobre sus hijas.

Gayheart también ha subrayado que su prioridad es que sus hijas tengan la oportunidad de aprovechar los momentos con Eric: "Solo quiero asegurarme de darles la oportunidad de pasar tiempo con él, para que nunca miren atrás (y piensen que podrían haber hecho más)".

La exmujer de Dane ha asegurado que su principal objetivo era asegurarse de que Billie y Georgia "superaran esto y se sintieran bien al respecto".

Eric Dane con su exmujer Rebecca Gayheart y sus hijas Billie Beatrice y Georgia Geraldine en 2017 | Cordon Press

Según ella misma contaba, Rebecca explicó a sus hijas que Eric siempre sería su padre independientemente de la relación que Gayheart tuviese con él: "Nos presentamos, intentamos hacerlo condignidad y entereza, y simplemente sobrellevarlo lo mejor que podemos".

Desde que se conoce su diagnóstico, Eric ha sufrido un rápido deterioro que incluso le ha obligado a tener que moverse en silla de ruedas. No obstante, el actor también intenta mirar la situación con esperanza y ha dicho en alguna ocasión que luchará hasta el último aliento; mientras usa su altavoz para fomentar la investigación de la ELA.