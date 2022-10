El duro testimonio del amigo de una víctima de Jeffrey Dahmer que llegó a convertirse en "sospechoso"

'Dahmer', la serie de Netflix sobre el asesino en serie de Milwaukee ha traído de vuelta la desgarradora historia que conmocionó al mundo entero a principios de los 90. Pero ha sido el documental posterior, 'Conversaciones con un asesino: Las cintas de Jeffrey Dahmer', quien ha ofrecido más datos desconocidos hasta el momento.

'En Las cintas de Jeffrey Dahmer' escuchamos por primera vez las conversaciones que el asesino tubo con su abogada. Pero, además, hay muchos otros testimonios de personas relacionadas con los casos.

Así, uno de los más destacados es el de Jeff Connor, el amigo de una de las 17 víctimas mortales de Dahmer que llegó a convertirse en sospechoso.

Connor era amigo de Anthony Sears, quien desapareció el 25 de marzo de 1989, y fue la última persona en verlo con vida. Así, en el documental Jeff relata que llegó a conocer al asesino cuando se reunió con Anthony antes de irse a casa: "Cuando llegó el final de la noche, nos reunimos justo en la esquina donde siempre quedábamos. Vino con este otro tipo. No era demasiado guapo. Aunque no diría que era feo. Solo tenía el pelo rubio. Llevaba gafas. Nos sentamos en la esquina y hablamos un poco sobre nuestras noches, con quién nos encontramos, a dónde íbamos, ese tipo de cosas".

Después, Connor explica que su amigo Sears no quería que se acabara la noche por lo que decidieron irse a desayunar antes de marcharse. Una vez que terminaron Jeff Connor los llevó en coche a los dos hasta una zona de la ciudad, aunque no los dejó en ninguna calle en concreto. Pero Dahmer se dirigía a la casa de su abuela donde vivía en aquel entonces.

"Entonces se bajaron. Me despedí de Tony y le recordé que si necesitaba que lo recogiera me llamara antes de tal hora. Luego, simplemente caminaron por la calle y yo me fui", recuerda cómo fueron esos últimos momentos.

No fue hasta unos días después cuando supo que Anthony Sears había desaparecido cuando su familia se puso en contacto con él. Entonces empezaría una pesadilla para Connor ya que fue la última persona que lo vio con vida.

Tanto fue así que Connor tuvo que ir acompañado por policías a bares gays para ver si se encontraban con el "misterioso hombre rubio". "En ese momento, la relación entre la comunidad gay y la policía no era la mejor", explica para decir que los policías iban con "uniforme completo, pistolas, gorras, insignias", algo que llamaba demasiado la atención.

Jeff Connor, amigo de Anthony Sear, víctima de Jeffrey Dahmer | Netflix

"De hecho, algunos de los dueños de los bares me dijeron: 'Realmente no necesitas volver aquí', ese tipo de cosas", recuerda. Para seguir diciendo: "Al principio, yo era el principal sospechoso por la sencilla razón de que fui la última persona que vio a Tony con vida", dice.

"La familia de Tony me preguntaba cosas como: '¿Nos estás dando todos los detalles? ¿Esta otra persona realmente existe, o solo estabas con Tony?' Fueron preguntas como esa las que comenzaron a dar un giro en la familia. También tuve muchos amigos que tuve durante bastante tiempo comenzaron a pensar lo mismo. Que, ya sabes, tal vez le había hecho algo a Tony".

Unos momentos muy duros para Connor quien decidió abandonar la ciudad: "Decidí que tenía que empezar de nuevo. Básicamente, dejé atrás mi vida en Milwaukee y me mudé fuera de la ciudad".

Pero, a día de hoy, Jeff Connor sigue atormentado por esa noche: "Realmente me preocupaba por Tony. Tony era genial. Pensaba que él y yo íbamos a ser amigos durante mucho tiempo, y, lo siento, hay muchas situaciones hipotéticas. Solo el hecho de que algunas de mis acciones que hice esa noche ayudaron a que esto le sucediera a Tony".

"Desearía poder retractarme de todo y hacer que la noche termine de una manera diferente", termina diciendo.

