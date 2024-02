Maisie Williams habla de las consecuencias que sufrió por ser Arya Stark en Juego de Tronos: "Fue muy incómodo"

Maisie Williams empezó su carrera como actriz siendo solo una niña y la fama le vino muy pronto al interpretar a la pequeña Arya Stark en Juego de Tronos. Ahora, la británica tiene 26 años y ya ha superado los problemas que le pudo causar toda esta exposición a tan temprana edad.

De hecho, Williams ha sabido reconducir su carrera y pronto la veremos encarnando a Catherine Dior, la hermana menor de Christian Dior, en la nueva serie de Apple TV llamada The New Look. Personaje para el que ha tenido que perder 12 kilos.

Pero hasta llegar a este punto y estar cómoda consigo misma ha tenido que atravesar algunos momentos difíciles en su vida. Así, lo cuenta ella misma en una entrevista a The Sunday Times donde explica las consecuencias que ha tenido que pagar por ser una niña actriz.

Maisie Williams como Arya Stark al principio de Juego de Tronos | Cordon Press

Maisie fue Arya Stark desde el año 2011 hasta el 2019, justo la etapa de su adolescencia, y asegura que le costó sentirse "cómoda en mi propia piel". "Estuve muy perdida durante mucho tiempo y sabía que lo estaba, y al no poder identificar cuál era mi propia identidad me provocó mucha incomodidad", explica.

"Incluso es difícil pensar en ese momento y hablar de lo duro que fue", afirma mientras recuerda por lo que pasó.

La actriz afirma que "interpretar personajes ha sido fascinante", pero al hacerlo durante "un momento realmente formativo de mi vida" provocó que fuese muy complicado forjar su propia personalidad.

Maisie Williams | Getty Images

"Fue absolutamente peor cuando yo también estaba más desconectada de mí misma, sin saber tu identidad y ese tipo de cosas. Creo que el rechazo en ese momento lo sientes como algo muy personal, muy doloroso", declara mientras cuenta que ahora ha logrado descubrir quién es y ha aprendido a gestionar el rechazo.

"Sólo lo compararía con otras actrices, con la apariencia de la gente y con todas las formas más destructivas en las que puedes compararte", dice mientras compara con cómo se pudo llegar a sentir.