El desnudo frontal de Sebastian Yatra ('Érase una vez... pero ya no') con el que no deja nada a la imaginación

'Érase una vez... pero ya no' está llamada a convertirse en el nuevo atracón de Netflix. La serie tiene a Sebastián Yatra a la cabeza, y el cantante ha mostrado su implicación en el papel.

Para el artista colombiano este es su nuevo trabajo en frente de las cámaras, a las que está cogiendo el gusto tras 'La reina del flow' o protagonizar sus originales videoclips. Aunque a los fans de Disney les sonará su nombre por 'Encanto'. Y es que el músico canta el tema 'Dos oruguitas', la conmovedora canción nominada al Oscar.

Ahora ha estrenado 'Érase una vez... pero ya no'. La serie cuenta la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo que habitan. Ahora, en el presente, la llegada de dos turistas pondrá en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el hechizo.

Manolo Caro ('La casa de las flores') es el responsable del proyecto, para el que ha contado además del cantante colombiano con Nia Correia, Mónica Maranillo, Rossy de Palma, Asier Etxeandia, Mariola Fuentes, Itziar Castro, Daniela Vega o Mariana Treviño.

Sebastián Yatra incendia las redes con su desnudo

En medio de su estreno, el artista musical ha dejado constancia de que está en un momento de forma envidiable. Él mismo contó en una conferencia de prensa: "Cambié mi cuerpo porque tengo escenas muy fuertes. Me van a conocer muy a fondo".

Así, Yatra ha publicado una imagen en la que aparece totalmente desnudo, luciendo tatuajes y evitando la censura de Instagram con sus manos. "Si quieres que tu día siga muy normal, no vayas a ver 'Érase una vez... pero ya no' en Netflix'". Los comentarios no han tardado en inundar este post.

Esta no es la única instantánea que toma de su cuerpo, habiendo hecho gala de su físico más veces en las últimas semanas.