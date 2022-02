Cynthia Nixon critica la reacción de los fans a lo que pasa con Miranda en 'And Just Like That'

¡Cuidado esta noticia tiene spoilers! 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York', terminaba su primera temporada hace unas semanas pero a lo largo de estos días la serie ha recibido alguna que otra crítica.

Uno de los personajes más cuestionados es el de Miranda, interpretado por Cynthia Nixon. En esta primera entrega vemos como Miranda decide romper con todo en su vida para realizarse como persona y escuchar sus propias necesidades.

Primero deja su trabajo para volver a estudiar y dedicarse a otras ramas más sociales. Pero el cambio más importante se produce cuando Miranda conoce a Che Díaz y de quien se enamora prendidamente. Motivo por el que deja a su marido Steve y decide irse con su nueva pareja a Los Ángeles.

Pues bien, muchas de las críticas residen en que algunos fans consideran que el personaje ha perdido la sensatez de la que gozaba en 'Sexo en Nueva York'.

David Eigenberg y Cynthia Nixon como Steve y Miranda en 'And Just Like That' | HBO Max

"Creo que es una reacción extraña", explica a 'Vogue'. "En primer lugar, creo que Miranda es valiente, y creo que Miranda está avanzando. No sabe dónde va exactamente, pero sabe que tiene que ir a alguna parte".

"Y creo que eso siempre ha sido cierto para Miranda, ¿verdad? Miranda es muy inteligente y muy tenaz, pero la idea de que es sensata, nunca lo ha sido", afirma.

Para continuar diciendo: "Siempre ha sido un elefante en una cacharrería y pierde los estribos y explota cosas y luego tiene que dar marcha atrás cuando se calma".

"Renuncia a su muy lucrativo trabajo corporativo y regresa para tratar de hacer algo más con su vida. Como dice Miranda: No somos viejos, tenemos 55. Quiero decir, ciertamente estás más cerca del final que del principio. Pero si no estás contento con el lugar en el que te encuentras, todavía tienes mucho tiempo para hacer un cambio", concluye.

Seguro que te interesa:

La única condición por la que Kim Cattrall aceptó el papel de Samantha en 'Sexo en Nueva York' tras meses negándose