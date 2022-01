Kim Cattrall apoya un mensaje que afirma que 'And Just Like That' es "basura"

Desde que se anunció el regreso de 'Sexo en Nueva York' con una nueva serie, 'And Just Like That', hablar de Kim Cattrall ha sido inevitable.

Su famoso feud con la protagonista, Sarah Jessica Parker, ha sido conocido durante años. Y al volver el grupo de actrices de la serie original el personaje de Samantha Jones se quedó fuera y además explicaron su ausencia de forma un tanto mezquina.

No obstante Cattrall parece en paz con su decisión de no haber vuelto, y lejos de querer limar asperezas los fans han ido observando cómo se "expresaba" a través de los likes que da en sus redes sociales a opiniones de fans que la defienden.

Ahora lo ha vuelto a hacer con un mensaje que critica lo que han hecho con el reboot a la vez que alaba su trabajo en la serie en la que sí está apareciendo: 'How I Met Your Father', el spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre'. La puedes ver en acción en el vídeo de arriba.

"Muy orgullosa de Kim Cattrall por saltarse la basura de reboot de Sexo en Nueva York y hacer How I Met Your Father. Ella está maravillosa, y también Hilary Duff, si tienes 48 minutos de sobra, ve a ver los primeros episodios", rezaba el tuit que ha apoyado Cattrall.

No está claro si la actriz está de acuerdo con la crítica a 'And Just Like That' y a sus excompañeras o con el halago a su nueva serie, pero no es la primera vez que Kim utiliza este método para decir sutilmente lo que piensa de toda esta controversia.

Seguro que te interesa

"Me puse histérica": Esta fue la escena más avergonzante de rodar para Kim Cattrall en 'Sexo en Nueva York'