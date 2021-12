Mientras que la mayoría de fans de 'Sexo en Nueva York' se emocionan viendo el regreso de la serie con un revival, 'And Just Like That', no todos tienen un gran recuerdo de la ficción original.

Además de la polémica que ha girado durante meses en torno a Kim Cattrall y a su sonada ausencia en la nueva serie como protagonista del grupo original, ahora la diseñadora de vestuario de 'Sexo en Nueva York', Patricia Field, ha hablado sin filtros sobre su tiempo en la serie.

Field es ahora diseñadora en otra serie donde la moda es un factor fundamental, 'Emily en París', pero aun así ha dedicado unas palabras bastante llamativas a las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' y 'And Just Like That.

Cuando le preguntan sobre Molly Rogers, que ha cogido su testigo como diseñadora de vestuario en el proyecto de HBO Max, Patricia replica:

"Me gustan algunas cosas, no me gusta todo. Pero sé por lo que está pasando Molly", asegura a Sunday Times.

"¡Conozco a esas chicas! Sarah Jessica Parker cree que lo sabe todo, y lo sabe. Cynthia Nixon cree que lo sabe todo, ¡y no lo hace! Incluso a día de hoy, cuando hablo con Molly, es sobre Cynthia. Le digo, 'recuerdo por lo que estás pasando'", añade sin tapujos.

David Eigenberg y Cynthia Nixon como Steve y Miranda en 'And Just Like That' | HBO Max

La nueva serie se ha visto envuelta en más de una controversia en su camino, desde el mencionado feud con Kim Cattrall a los problemas con la marca de bici estática Peloton tras una muerte en el primer capítulo.

Pero nada comparable con las recientes alegaciones de agresión sexual contra Chris Noth, quien ya ha respondido negando las acusaciones de varias mujeres distintas.

