Cuando Netflix se pone hot: estas son sus películas y series 'soft porn' más sensuales

Netflix ha encontrado un filón en el contenido de alto voltaje. La fórmula de 'Los Bridgerton' de salpicar la trama con escenas de sexo más o menos explícitas es algo que han replicado muchas otras series y películas de la lista que hoy os traemos. Hay de todo, desde dramas históricos a comedias, pasando por inefables éxitos internacionales convertidos en franquicia. Algunas de estas propuestas son bastante buenas, otras no tanto, pero todas comparten un denominador común: son fuertecitas con sus escenas de cama (o fuera de la cama, claro).

'El amante de Lady Chatterley'

El título de esta película es bastante descriptivo. Lady Chatterley (interpretada por Emma Corrin de 'The Crown') es una mujer casada con un hombre de clase alta y parapléjico que busca la pasión fuera de su matrimonio con un hombre de clase obrera (a quien da vida Jack O'Connell de 'Los hombres del SAS'). La cinta no se queda corta en encuentros sexuales, tal y como hacía la novela en la que se basa y que fue muy polémica en su momento. Escrita por el británico David Herbert Lawrence, tuvo que publicarla en Italia en 1928 porque fue prohibida en su país por lo explícito de su contenido; allí no vería la luz hasta 1960. Puedes ver su avance arriba.

'Diario de un gigoló'

Jesús Castro ('El niño') se mete en la piel de Emanuel, un gigoló al que una empresaria contrata para enamorar a su hija para subirle la autoestima. Sin embargo, Emanuel incumple la regla más básica de su profesión y se enamora de la joven, lo cual lo mete en un torrente de problemas. Ficción de Telemundo, no consigue quitarse el aire a telenovela, pero desde luego da todo lo que promete.

'Bonding'

Pete es un chico gay un tanto pardillo, cuya vida cambia cuando su amiga Tiffany, una joven universitaria que trabaja como dominatrix, le contrata como su ayudante y le introduce en el mundo del BDSM. No esperéis de 'Bonding' un descenso a los infiernos de sus personajes, pues está contada en clave de comedia bastante ligera. Brendan Scannell y Zoe Levin, sus protagonistas, están bastante divertidos en sus papeles y los episodios duran entre 15 y 20 minutos, así que se ve enseguida.

'365 días'

Con esta propuesta, en cambio, os advertimos: la polaca '365 días' está considerada una película malísima. Sin embargo, la historia de amor entre Massimo (Michele Morrone) y Laura (Anna Maria Sieklucka) aderezada de incontables escenas soft porn fue toda una revolución para muchos usuarios de Netflix. Su planteamiento de entrada no puede ser más problemático: la protagonista es secuestrada por un jefe de la mafia que la obliga a enamorarse de él en un plazo de un año. ¿Que si fue un éxito? Pues tuvo incluso una secuela, '365 días más'.

'Elisa y Marcela'

Aunque no fue celebrada como una de las mejores películas de Isabel Coixet, al lado de '365 días', 'Elisa y Marcela' sería una obra de arte. Con Natalia de Molina y Greta Fernández como protagonistas, la directora catalana contaba la historia del primer matrimonio homosexual registrado en España, en el año 1901, gracias a que una de ellas se hiciese pasar por un hombre. La cinta no se queda corta en escenas de amor y sexo lésbico.

'Sexo/Vida'

Con esta serie Netflix no se andó con sutilezas y le colocó, directamente, la palabra "sexo" en la frente. Tampoco es muy sutil ni elaborada la trama, pero sí da esa carnaza que promete. La ficción cuenta la historia de Billie Connelly (Sarah Shahi), una mujer atrapada en un matrimonio con hijos aburrido, pero que en el pasado llevó una vida libre en Nueva York. Ahora, empieza a escribir un diario en el que recuerda la vida sexual tan especial que tenía junto a su exnovio Brad (Adam Demos), hasta que este reaparece en su vida y la trastoca. Cuando se estrenó, no se habló de otra cosa que del desnudo frontal en la ducha de su protagonista masculino (spoiler: es una prótesis, no la suya de verdad).

'Sangre, sexo y realeza'

¿Otra serie que promete sexo desde su nombre? Efectivamente. Pero en este caso, no se trata de una ficción al uso sino de un docudrama que alterna declaraciones de expertos en Historia con pasajes ficcionados para contarnos una jugosa trama real. Y no es otra que la tórrida relación de Ana Bolena y Enrique VIII, que como todos sabéis no acabó demasiado bien pero, por el camino, fue bastante apasionada. Un elenco bastante carismático y una versión de la historia con perspectiva de género la convierten en un visionado interesante... y sexy, claro.

'Sex Education'

Y otro "sex" más, aunque en 'Sex Education' prima más la comedia que el contenido explícito (que no es demasiado). Lo que sí cuenta, y muy bien, es el despertar sexual de los adolescentes del instituto Moordale, que se enfrentan a sus primeros amores cargados de hormonas, complejos y necesidad de aceptación. Es una serie muy tierna y llena de personajes queribles y achuchables, aunque sean todos un poco pajilleros.