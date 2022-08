Las 15 mejores miniseries para ver en vacaciones

El verano deja mucho tiempo libre que no tenemos el resto del año, y para aquellos más rezagados que no encuentran el momento para ver todas esas series que tienen en su lista, las miniseries siempre son una buena opción. Estas 15 destacan por su calidad y reconocimiento entre el público, y prometen buenas dosis de acción, drama o romance condensadas en pocos episodios.

Mare of Easttown

La actriz británica Kate Winslet protagoniza este drama policíaco estadounidense en el papel de Marianne, o Mare, una policía que investiga un crimen sucedido en la ciudad de Pensilvania, mientras todo parece ir peor en su vida familiar. A Winslet le acompaña Guy Pierce, con el que también coincide en 'Mildred Pierce', así como Evan Peters ('American Horror Story').

La tienes en HBO Max.

Heridas Abiertas

'Heridas abiertas' es un thriller psicológico corto, en el que se puede ver a Amy Adams metiéndose en el papel de la periodista Camille Parker, confusa por sus recuerdos debido a sus adicciones, y que cuando vuelve a su pueblo encuentra que ha sucedido un asesinato sobre el que podrá escribir, pero para ello deberá lidiar antes con su familia y su propio oscuro pasado.

Está disponible en HBO Max.

Dopesick

Breve pero muy intensa, 'Dopesick' está repleta de momentos duros de ver que tratan la problemática de las adicciones a los opiáceos, la plaga de Estados Unidos, desde el enfoque de un pequeño pueblo minero en el que convergen una población desanimada, una creciente adicción, y los intereses de una empresa farmacéutica que la policía intenta investigar. Cuanta con un brillante reparto encabezado por Michael Keaton.

La puedes encontrar en Disney+.

Veneno

Creada por el dueto artístico que conforman Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Veneno' fue todo un hito de 2020, aclamada por crítica y público hasta convertirse en un fenómeno. A modo de biopic, cuenta el proceso por el que Valeria Vargas escribió las memorias de Cristina Ortiz, La Veneno. A través de este mítico personaje, la serie cuenta historias de la televisión en la España de los 90 y 2000, y hace un retrato muy aplaudido de la comunidad transexual y los problemas a los que se enfrenta con la ternura y desgarradora visión que caracteriza a los Javis.

Puede verse en exclusiva aquí en ATRESplayer Premium.

La verdad sobre el caso Harry Quebert

Patrick Dempsey deja los médicos para embarcarse en su papel más serio, el de un escritor acusado del asesinato de una joven 30 años después cuando se descubre que tenían una relación en secreto. Las idas y venidas del caso te harán sentir como un verdadero detective junto a los preciosos paisajes de la costera Maine. Un suspense de los de quedarse al borde del asiento basado en la famosa novela del aclamado Joël Dicker.

La puedes ver en Movistar+.

Safe

Serie británica que cuenta la historia de un cirujano viudo, Tom Delaney (Michael C. Hall de 'Dexter'), que pone todo su empeño en recuperar a su hija después de que esta haya desaparecido una noche al salir de fiesta. Así comienza una investigación que le irá conduciendo a más desapariciones. Un thriller lleno de giros que adapta una historia de uno de los escritores más populares del momento, Harlan Coben.

'Safe' está disponible en Netflix.

Defending Jacob

Demasiada poca repercusión (inmerecida) ha tenido esta interesante miniserie protagonizada por nada menos que Chris Evans. El Capitán América da vida a un preocupado padre detective al que apartan del cuerpo después de que su hijo de 14 años sea acusado de asesinato. Su lucha por descubrir quién miente y las dinámicas familiares junto a su mujer (Michelle Dockery, 'Downton Abbey') te engancharán desde el piloto.

La puedes ver en AppleTV+.

The Lost Room

Una de esas joyas olvidadas que merece la pena rescatar, aunque te advertimos que encontrarla en una plataforma no es posible actualmente. Perfecta para amantes de 'Fringe', narra la investigación de un incidente paranormal en el que todos los objetos, a priori cotidianos, de una habitación de motel se vuelven poderosos. Peter Krause ('A dos metros bajo tierra') y Julianna Margulies ('The Good Wife') protagonizan esta breve pero intensa historia con un reparto coral donde te sonarán todas las caras.

It's a Sin

Creada por Russell T. Davies y Peter Hoar, 'It's a Sin' es todo un retrato generacional que lucha contra los prejuicios, la homofobia y el señalamiento a la comunidad LGTBI en el Reino Unido de los años 80, durante los años en los que el SIDA causó más muertes. A través del emotivo relato de sus personajes, encarnados por Callum Scott, Olly Alexander y Lydia West, entre otros, la serie acerca las primeras vivencias sexuales y la liberación de algunos de ellos al huir de casa. Gustará a los fans de 'Pose'.

Está disponible en HBO Max.

Gambito de Dama

La actriz Anya Taylor-Joy es una de las grandes revelaciones de la última década. Ganó su primer Globo de Oro gracias a su trabajo en esta miniserie basada en la novela de Walter Tevis. La historia sigue a Beth Harmon, una joven que se mueve con maestría en el juego del ajedrez. Rápidamente se convertirá en una celebridad pasando competiciones en plena Guerra Fría, luchando por el título de ser la mejor jugadora del mundo. Si creías que no te podía apasionar el ajedrez, es porque aún no le has dado una oportunidad.

Tiene 7 capítulos y la puedes ver en Netflix.

Years and Years

Partiendo de un futuro cercano, esta ficción británica relata las desventuras de una familia expuesta a los avances tecnológicos, políticos y sociales, ofreciendo una imagen bastante desalentadora del futuro (o mejor dicho de nuestro presente). Ha sido comparada con 'Black Mirror', llegando a sorprender y asustar a partes iguales mientras analiza los grandes problemas de nuestra sociedad. Con una excelente Emma Thompson como una extremista ultraconservadora, tiene una de las escenas más desgarradoras de los últimos años que se te quedará en la retina.

La tienes en Movistar+.

Detrás de sus ojos

Miniserie de suspense psicológico donde las barreras de la privacidad y los límites de las relaciones se ponen a prueba. Con un toque sobrenatural y sobre todo revelaciones retorcidas, sigue la historia de una madre soltera cuyo mundo se trastorna cuando comienza una aventura con su nuevo jefe y las cosas toman un giro aún más extraño cuando se ve atraída por una amistad poco probable con su esposa Adele. Lo que comienza como un triángulo amoroso poco convencional pronto se convierte en una oscura historia psicológica de suspenso y revelaciones retorcidas, ya que Louise se encuentra atrapada en una peligrosa red de secretos donde nada ni nadie es lo que parece.

Está disponible en Netflix.

Patria

Una de las primeras producciones de HBO en España, está basada en el best-seller de Fernando Aramburu. A través de relatos cotidianos, cuenta cómo se vive el conflicto vasco después de que la banda terrorista ETA anunciara su cese. Sus protagonistas viven las tensiones que años de terrorismo y violencia han dejado en una sociedad dañada y fragmentada.

Puede verse en HBO Max.

Angels in America

A mediados de los años 80, Dios ha abandonado el cielo, Ronald Reagan está frente la presidencia de la Casa Blanca, y el SIDA se ha apoderado de Estados Unidos. Seis capítulos que siguen la historia de dos parejas de hombres homosexuales que intentan subsistir en una época convulsa donde lucharán contra sus propios prejuicios por su orientación, mientras un ángel mensajero (Emma Thompson) busca a un nuevo profeta sobre la tierra. Junto a Tompson en el elenco se encuentran nombres relevantes como los de Al Pacino, Meryl Streep, Patrick Wilson ('Expediente Warren'), Jeffery Wright ('Westworld') o Mary-Louise Parker ('Weeds')

Ganadora de 7 premios Emmys y 5 Globos de Oro, está disponible HBO Max.

Band of Brothers (Hermanos de sangre)

Creada por dos grandes nombres de la historia del Hollywood reciente: Tom Hanks y Steven Spielberg, la serie narra la experiencia de un grupo de soldados estadounidenses durante la II Guerra Mundial. Basándose en testimonios e incluyendo entrevistas de los supervivientes del conflicto. Siendo considerada por muchos como la mejor serie bélica de la historia.

Disponible en HBO Max.