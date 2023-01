8 series infalibles para ver con tu madre en vacaciones

Elegir una serie para ver es tarea difícil y más si tenemos que ponernos de acuerdo con alguien. Por ejemplo, con tu madre. Y aunque no existe una categoría de "series para madres", pues hay tantos gustos de madre como madres hay en el mundo (desde madres que gozan con la época a madres frikis) y no queremos encasillarlas en lo que se espera de un target concreto, hemos seleccionado una lista de títulos bastante infalible.

¿Por qué? Pues porque nuestra selección puede gustar a todo el mundo (¡también a padres!); son series sencillas en su mayoría, confortables o que tratan conflictos universales con los que cualquiera podría sentirse identificado. ¿Hacemos la prueba?

'Los Durrell'

'Los Durrell' | Filmin

La vida de Louisa Durrell no era fácil en Bournemouth, una fría localidad costera al sur de Inglaterra. Tras enviudar y con cuatro hijos a su cargo, sus días son grises hasta que decide dar un cambio de 180 grados y mudarse a la isla griega de Corfú, donde todos tendrán una existencia peculiar y encantadora. Basada en las memorias escritas por el naturalista y zoólogo Gerald Durrell sobre su infancia, 'Los Durrell' es una serie encantadora.

La puedes ver en Movistar+ y Filmin.

'The White Lotus'

'The White Lotus' | HBO

Hawái es, sobre papel, un lugar perfecto para las vacaciones. Preciosas playas, atardeceres, resorts de lujo y empleados de enormes sonrisas dispuestos a hacer la estancia de los turistas lo más agradable posible. Pero todo plan de ensueño tiene su cara b y eso es precisamente lo que nos muestra 'The White Lotus', donde el lujo da paso a las miserias de un grupito de ricos. ¿Y qué nos gusta como espectadores más que ver a unos pijos sufrir? Nada. Contada en clave de sátira y con ciertos elementos de suspense, es una ficción perfecta para un maratón y, afortunadamente, ya tiene segunda temporada, esta ambientada en Sicilia.

La puedes ver en HBO Max.

'La cocinera de Castamar'

ATRESplayer PREMIUM estrenará en exclusiva 'La cocinera de Castamar' el 21 de febrero | ATRESplayer PREMIUM

Los dramas de época son un valor seguro para ver con tu madre y pasar un buen rato. Este cuenta la historia del Duque de Castamar (Roberto Enríquez), quien tras la trágica muerte de su esposa lleva un año sin salir de su palacio, pero quien empezará a ver las cosas de forma diferente cuando conozca a Clara Belmonte, nueva cocinera de la hacienda y una chica inteligente que sufre agorafobia por el duelo de su padre, un médico fallecido en el frente. No obstante, 'La cocinera de Castamar' no es solo una historia de amor, pues las intrigas palaciegas y venganzas en la corte también tienen peso. Localizaciones como el Palacio de Linares o el Palacio de Riofrío, donde se rodaron algunas escenas, le dan además una imagen ostentosa.

La puedes ver en ATRESplayer Premium.

'Woo, una abogada extraordinaria'

'Woo, una abogada extraordinaria' | Netflix

Aunque en España quizás no ha sonado tanto, 'Woo, una abogada extraordinaria' se ha convertido en una de las series de habla no inglesa más vistas del año en Netflix. Woo Young Woo es una joven y brillante abogada con autismo de Corea del Sur y, como decimos aquí, es más maja que las pesetas. Se trata de una de esas ficciones amables y sencillas, donde todo suele salir bien, pero que, aún así, no resultan aburridas.

La puedes ver en Netflix.

'Días mejores'

'Días mejores' | Amazon Prime Video

Si tienes un paquete de clínex a mano y ganas de llorar haciéndote una bolita en el sofá, 'Días mejores' es tu serie. Cinco desconocidos coinciden en terapia con un mismo objetivo, gestionar el duelo y superar la pérdida de un ser querido. Blanca Portillo en el papel de la doctora Laforet nos da la mano para acompañarnos en este tema complicado, pero cuyo visionado resulta, sin embargo, reconfortante. No ha hecho demasiado ruido pero es, sin duda, una de las series españolas más notables de 2022.

La puedes ver en Amazon Prime Video.

'This is Us'

Mandy Moore y Milo Ventimiglia en 'This Is Us' | NBC

El drama (o dramón) por antonomasia de los últimos años es 'This is us'. A través de una familia con tres hijos, sobre la que se hacen referencias en el pasado y el presente, se tratan multitud de temas cotidianos y universales, siempre con el amor y las relaciones familiares como eje. Además, la serie hace, en una capa por debajo, una reflexión sobre el paso del tiempo y sobre la sociedad estadounidense capitalista, confrontando los ideales del sueño americano con los problemas de personas reales.

La puedes ver en Amazon Prime Video y Disney+.

'Cinco hermanos'

'Cinco hermanos' | ABC

Si 'This is us' tiene una predecesora, esa es 'Cinco hermanos', así que si ya has visto una es momento de ponerse con la otra. Quizás menos propensa a la lágrima que 'This is us' y con un abanico de personajes más pijos, 'Cinco hermanos' también pone el foco en los lazos y fricciones que surgen entre hermanos, y con su madre, especialmente tras la muerte del padre y su duelo. Sobresale Sally Field como matriarca, pero la acompaña un buen elenco de rostros televisivos como Calista Flockhart, , Rachel Griffiths, Matthew Rhys o Emily Vancamp.

La puedes ver en Disney+.

'The English'

Chaske Spencer y Emily Blunt en 'The English' | HBO Max

Ambientada en los Estados Unidos de finales del siglo XIX, 'The English' cuenta la historia de Lady Cornelia Locke (Emily Blunt), una aristócrata inglesa cuyo camino se cruza con el del explorador de caballería Eli Whipp y juntos vivirán un apasionante viaje por el centro del país hasta Hoxem, en el estado de Wyoming, y además de conocerse, descubrirán que comparten un pasado común que tendrá consecuencias para su futuro. Se trata de una miniserie que le da un giro al tradicional western, esta vez en clave de melodrama. Y, como curiosidad, se ha rodado en España.

La puedes ver en HBO Max.