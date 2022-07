Tras las críticas de Millie Bobby Brown sobre las muertes en 'Stranger Things', sus creadores responden

Los episodios finales de la temporada 4 de 'Stranger Things' ya están en Netflix y no se habla de otra cosa que del broche final a su entrega más oscura.

Millie Bobby Brown, estrella de la serie, se ha sincerado sobre el hecho de todos los personajes que se han mantenido vivos, a pesar de los temores de los fans.

"Los hermanos Duffer son muñequitas sensibles que no quieren matar a nadie. Necesitamos ser Juego de tronos. Tenemos que tener esa forma de pensar. Intentaron matar a David [Harbour] y lo trajeron de vuelta", comentaba la actriz a The Wrap divertida.

Ahora han sido los hermanos quienes han respondido a las críticas de Eleven tras emitirse el final.

"Millie dijo que éramos como 'muñequitas sensibles' o algo así. Ella es divertidísima. Créenos, hemos explorado todas las opciones en el cuarto de guionistas", afirmaban en el podcast Happy Sad Confused.

"Solo como hipótesis, si matas a Mike, es deprimente. No somos Juego de Tronos. Esto es Hawkins, no Poniente. La serie no sería 'Stranger Things' entonces, porque la tienes que tratar de forma realista, ¿no?", se defendían los guionistas y showrunners.

Lo cierto es que la temporada 4 ha dejado con ganas de más a los fans, y muchos se han alegrado al descubrir que aún queda una temporada 5 que está de lo más confirmada.

Incluso el propio David Harbour ha hablado sobre la nueva entrega, comentando que probablemente rodarán "el año que viene y se estrenaría a mediados de 2024". Una espera que seguro que se hará dura para los fans, aunque mucho peor fue el parón hasta la temporada que hemos disfrutado ahora, que se vio interrumpida por los obstáculos de la pandemia.

"Están acabando de escribirla este año, pero necesitan dejar hechos los deberes antes, por lo que espero que acaben este año. Creo que ese es el plan", aseguraba.

Seguro que te interesa

El gran cambio físico de Millie Bobby Brown: Así ha evolucionado desde que la conocimos en 'Stranger Things'