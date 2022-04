Cole Sprouse confiesa que los protagonistas de 'Riverdale' están "listos" para irse de la serie

En medio de la retransmisión de la temporada 6 de 'Riverdale', su protagonista, Cole Sprouse, ha declarado abiertamente su intención de dar un paso adelante en su carrera.

En una extensa entrevista con GQ, en la que repasó su historia con la serie de CW, el actor ha contado sus inicios como Jughead Jones. Su representante le tuvo que implorar para que le diera una oportunidad al papel. "El arte es como un remolino", comparó, asegurando que pueden absorber a quien se adentra en ellas.

Ahora, tras haber abordado el tema anteriormente, ha sido claro en cuanto a su vinculación con 'Riverdale' y su deseo de terminar con ella.

El actor ha dicho que la mayoría del reparto está "listo para envolverla con un lazo" y avanzar con sus carreras: "No soy una voz creativa detrás de 'Riverdale'. De hecho, no tengo control creativo. Nos presentamos, recibimos los guiones, a menudo el mismo día, y nos piden que grabemos".

Aunque la ex estrella de Disney prefirió no dar ejemplos de algunos episodios. Estas palabras llegan después de que reflexionara sobre el final de la serie: "Creo que en el sentido estricto legal, contractualmente empezó con siete temporadas, que es bastante estándar para televisión, así que no sé lo que pasa después de eso. Pero el mundo de 'Riverdale' es suficientemente abierto para estirar eso".

"También creo que la calidad de un programa magnífico es saber cuándo dejarlo y decir, 'ey, os queremos. Este es el final, esperamos que hayáis disfrutado el viaje'", añadió cuando se cumplieron los 100 episodios.

Cole Sprouse en 'Riverdale' como Jughead | The CW

Cole Sprouse sobre su romance con Lili Reinhart: "Fue tan real como es posible"

En la misma entrevista con GQ, el intérprete habló sobre lo que supuso una relación tan mediática con su compañera de reparto, Lili Reinhart. Cole comenzó a recibir cyberbullying y episodios de acoso por parte de un sector de la comunidad fan que quedó descontenta con su ruptura.

El actor ha reconocido que su romance se convirtió en "moneda de cambio pública" al relacionar sus vidas reales con sus personajes en la serie.

Cole Sprouse y Lili Reinhart | Getty

Sin embargo, ha asegurado que la relación que tuvieron fue "tan real como es posible". Aunque el tema de este noviazgo es algo de lo que ha hablado sin tapujos, publicando meses después de la ruptura una publicación en Instagram que sigue cosechando "Me gusta" de los más nostálgicos.

