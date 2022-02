Cole Sprouse y su hermano Dylan aparecieron en la televisión con sus papeles de Zack y Cody, y sus cabellos rubios tan distintivos. Mucho ha llovido desde entonces, y Cole tuvo que renunciar a su color natural para dar vida a Jughead Jones en 'Riverdale'.

Desde 2017, el actor luce un color de pelo moreno aunque el pasado verano volviera al rubio. Ahora, aprovechando una campaña publicitaria, ha optado por su color natural una vez más, aunque su tonalidad de pelo ha sido más dorada. La decisión llega mientras los fans esperan la segunda tanda de episodios de la serie de The CW basada en los personajes de Archie Comics.

Mediante una triada de fotografías subidas a su cuenta de Instagram, la ex estrella de Disney ha promocionado una gama de gafas para Versace. En la última imagen sale con el torso al descubierto y ha bromeado diciendo: "Me han afeitado los pezones para esto, así que por favor dale me gusta y suscríbete a mi canal".

En una entrevista aprovechando esta campaña, el intérprete habló sobre sus orígenes: "Todos me recibieron con los brazos abiertos y, ahora cada vez que me pongo una prenda de Versace, llevo conmigo un poco de esa calidez", dijo al medio Highsnobity. "Nací en la Toscana, por lo que también he tenido el tremendo placer de poder regresar a mi país natal, Italia, junto a Versace".

Cole Sprouse revela que el final de 'Riverdale' está cerca

El actor también se sinceraba recientemente sobre el longevo recorrido de la serie con la que volvió a la fama, que acaba de cumplir el gran logro de 100 capítulos en emisión.

"Creo que en el sentido estricto legal, contractualmente empezó con siete temporadas, que es bastante estándar para televisión, así que no sé lo que pasa después de eso. Pero el mundo de 'Riverdale' es suficientemente abierto para estirar eso", expresó el actor en una entrevista a ET.

"También creo que la calidad de un proyecto magnífico es saber cuándo dejarlo y decir, 'ey, os queremos. Este es el final, esperamos que hayáis disfrutado el viaje'", añadió.

