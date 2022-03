'Riverdale', 5 claves para no perdernos tras el regreso de la temporada 6

Adiós Rivervale (con V)

Los cinco episodios evento de la primera parte de la sexta temporada nos rompieron los esquemas. Una vez más. Porque con 'Riverdale' nunca se sabe. La bomba a punto de explotar del final de la temporada 5 nunca existió o eso nos hicieron creer. Hasta que descubrimos que al inicio de la sexta entrega no estábamos en Riverdale sino en Rivervale (con V). Pero en el regreso a Movistar Plus+ este lunes (19.20h) de 'Riverdale' tendremos que volver a aquel fatídico momento de la explosión, con Archie (KJ Apa) y Betty (Lili Reinhart) a punto de saltar por los aires. ¿Qué pasó finalmente para que la pareja sobreviviese? Betty recibía una llamada muy oportuna avisando de la bomba. Lo único que está claro es que a partir del episodio 6x6 dejamos de estar en Rivervale (con V) y volveremos a la ¿normalidad? (no creo que sea posible en Riverdale).

Los efectos de la explosión

En 'Difícil de creer' ('Unbelievable') rebobinamos hacía atrás y olvidamos los cinco episodios evento. Se supone que nos encontramos de nuevo como al final de la quinta temporada. Archie y Betty estaban juntos en casa. Hiram (Mark Consuelos), el padre de Veronica (Camiela Mendes), había urdido una cruel venganza antes de dejar Riverdale colocando una bomba debajo de la cama de Archie. En algunos adelantos, ya vemos a Archie y a su madre (Molly Ringwald) en la casa quemada por las llamas. Mary está convencida de que ha sido Fred (Luke Perry), su padre fallecido, el que, cual ángel de la guarda, ha evitado que Archie y Betty muriesen en el atentado. Archie reunirá a un equipo para arreglar los desperfectos que ha ocasionado la barbarie, aunque la casa ha quedado para el arrastre . Así que la bomba… explotar explota.

Hola Hermione

Uno de los personajes más afectados esta temporada es Veronica ya que se siente culpable de forma indirecta (ella fue la que expulsó a Hiram del pueblo, que ya le valía pues su señor padre ya fue culpable en la quinta entrega del motín por el que los presos escaparon y hasta quemó el Pop's). El posible destino de Hiram afectará a Veronica. En los cinco episodios evento nos contaron una versión paralela, varias historias llenas de misterios y enigmas donde las reglas estaban para saltárselas. Pero ahora ya no estamos ante una historia de 'En los límites de la realidad'. Los personajes ya no viven una realidad alternativa, sino que deben afrontar las consecuencias. Pero… seguramente se vean afectados de alguna forma. Veronica se obsesionará con todo ello. Si nos atenemos a la sinopsis oficial que ya se ha filtrado en varias webs del siguiente episodio, el 6x7 (‘Un funeral de muerte’) ya se ha anunciado el regreso a Riverdale de su madre Hermione (Marisol Nichols). Y si hablamos de funeral en el título…

Cheryl y sus muñecos

Si algo gustó de los cinco episodios evento es que nos plantearon escenarios increíbles. Cualquier cosa era posible, como que muriesen algunos protagonistas o que resucitaran algunos personajes muertos, como si estuviéramos ante uno de esos especiales de 'Los Simpson' dedicados a Halloween. A Archie se lo cargaban en medio de lo que parecía ser un homenaje a la película 'Midsommar'. La Llorona llegó para atemorizar a sus habitantes con historias de fantasmas.

Luego los chicos conocieron al mismísimo Lucifer, aquí llamado Sr. Cifer. Y lo más inquietante, una leyenda sobre el cometa Bailey (un guiño al cometa Halley) puso en guardia a Cheryl (Madelaine Petsch) cree que llegó a invocar a una de sus antepasadas bruja (en el cuarto episodio tenía su cameo la mismísima Sabrina Spellman). A su regreso, al igual que Veronica, Cheryl piensa que lo que ha ocurrido es por su culpa (guarda por ahí unos muñecos vudú). Dejamos a Cheryl abandonando Riverdale, echando todo tipo de maldiciones a sus otrora amigos. Pero, ¿sigue Cheryl atrapada en la conciencia de Abigail?

Jughead, la gran paradoja

La surrealista Rivervale de la primera parte de la sexta entrega acabó con el episodio 100, por todo lo alto, con la llamada "paradoja Jughead". Para que Riverdale siguiera existiendo, Jughead debía escribir historias ilimitadas. Porque todo eso que presenciamos no fue más que una ida de olla de los guionistas. Ahora tocaba volver a Riverdale, aunque habrá que ver si esto fue solo un paréntesis en la trama o regresará de alguna forma interfiriendo en la realidad de Riverdale que conocemos. Recordemos que Jughead (Cole Sprouse) ya sufrió un bloqueo en la quinta entrega cuando creímos que había sido secuestrado por un hombre polilla y todo aquel asunto de los platillos volantes sobre el Pop’s. Ahora Jughead sufre en sus propias carnes la explosión y dice que le ha afectado al oído. ¿O es algo más? Archie, Betty y Jughead parecen tener ¿poderes de algún tipo? Habrá que verlo…

