Chris Columbus, director de películas de Harry Potter, muy crítico con la serie: "¿Qué sentido tiene?"

Más de dos décadas después del estreno de Harry Potter en cines, el universo mágico creado por J.K. Rowling se prepara para regresar a la pantalla, esta vez en formato de serie.

HBO Max ha puesto en marcha una nueva adaptación televisiva que retomará los siete libros originales con un elenco renovado y una narrativa más extensa, con la intención de profundizar en tramas y personajes que no tuvieron tanto desarrollo en las películas.

El anuncio ha despertado tanto expectación como debate entre los seguidores, ya que el reto de la serie es lograr mantener la magia sin repetir lo ya visto en la icónica saga.

El director Chris Columbus, responsable de las dos primeras películas de Harry Potter, ha expresado su sorpresa al ver las primeras imágenes promocionales de la serie.

"Una parte de mí pensaba: '¿Qué sentido tiene?'", explicaba el cineasta en el podcast The Rest Is Entertainment.

Al comentar las fotos en las que se ve a Nick Frost encarnando al personaje de Hagrid junto a Dominic McLaughlin como Harry, Columbus decía: "Pensé que los trajes y todo lo demás iban a ser diferentes, pero es más de lo mismo. Todo va a ser igual".

Robbie Coltrane y Nick Frost como Hagrid de Harry Potter | Warner Bros/ HBO Max

Sin embargo, Chris ha admitido sentirse elogiado por la fidelidad del diseño: "Es muy halagador para mí, porque pienso: 'Es exactamente el traje de Hagrid que diseñamos'", añadía refiriéndose al vestuario original diseñado para el personaje interpretado por Robbie Coltrane en la película de 2001.

"Parte de ello es realmente emocionante, así que estoy deseando ver qué van a hacer. Otra parte es como un 'déjà vu' que se repite una y otra vez", confesaba.

Aun así, el director ha sido claro al afirmar que no anhela formar parte de esta nueva producción: "Estoy muy orgulloso de esas películas, las tres primeras en las que participé. He pasado página".

Este tipo de producciones, que alargan las historias de los grandes éxitos, siempre tienen a fans a favor y otros en contra; y, en este caso, el debate se mantendrá hasta su estreno, previsto para 2027, cuando el público comprobará si Columbus está en lo cierto o no.