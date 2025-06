Chace Crawford reconoce la "vergüenza" que siente de volver a ver Gossip Girl: "Me daría mucho miedo"

Han pasado más de diez años desde que Gossip Girl se despidió de la televisión, pero la serie sigue siendo un referente para miles de fans que crecieron con los secretos del Upper East Side.

Pero para Chace Crawford, que interpretó durante seis temporadas a uno de los crushes de toda una generación: Nate Archibald, la experiencia parece un capítulo cerrado... tan cerrado que no la ha vuelto a ver.

"La verdad es que no he vuelto a ver nada... Me daría mucho miedo. Es un poco vergonzoso", ha comentado a People.

Chace Crawford, Blake Lively, Ed Westwick en Gossip Girl | Cordon Press

Según ha explicado, le da cierto pudor reencontrarse con su versión más joven y con "el tono exagerado" de la serie.

"Siendo joven te lo tomas demasiado en serio", reconoció. "Todo es tan valioso... y quieres ser como Marlon Brando. Creo que llega un punto en una serie popular en el que tu identidad y quién eres se ve envuelto no solo en ese personaje o su popularidad, sino en la serie".

Chace Crawford ('Gossip Girl') | Getty

A pesar de eso, el actor no reniega de lo que Gossip Girl representó. Dice ser consciente de que el fenómeno no solo marcó a toda una generación, sino que sigue siendo parte de la cultura pop: "Fue justo antes de las redes sociales, un poco adelantada a su tiempo en ese sentido".

"También es la música", añadía. "Antes de que saliera, les dieron una copia del piloto a mis padres, y ellos probablemente lo vieron unas 20 veces. Esas canciones del piloto están muy arraigadas".

Con 39 años y una carrera más madura, el actor parece mirar al pasado con una mezcla de cariño y distancia. Chace ha confesado que si pudiera hablar con su yo de ese entonces, le diría que "se divierta, se relaje y que todo va a estar bien".

Aunque Crawford valora lo que la serie le dio, hoy prefiere centrarse en sus últimos proyectos, como su papel en The Boys o su incursión en la moda con su marca American Dream Clubhouse.