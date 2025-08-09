Armie Hammer dice que drogó a Johnny Depp y que le "encantaba envenenar a la gente": "Fumaba entre 15 y 20 porros al día"

En cada aparición que hace, Armie Hammer no deja indiferente a nadie y durante su última entrevista ha hecho unos comentarios muy polémicos.

El actor, desterrado de Hollywood tras ser acusado de violación y de conductas caníbales, de las cuales fue absuelto por falta de pruebas, se está abriendo en diferentes podcast en los que revela detalles sobre su vida personal.

Tras confesar hace unos meses que practica con un maniquí sus fantasías sexuales, y bromear con cortar dedos, Hammer ha contado ahora la pasión que tenía por drogar a la gente. Entre ellos, a Johnny Depp.

Johnny Depp y Armie Hammer durante la promoción de El llanero solitario | Cordon Press

"Me encantaba drogar a la gente con marihuana", dijo el actor de 38 años entre risas en su podcast Armie HammerTime, usando la palabra 'roofie-ing', que hace referencia al sedante Rohypnol, una droga que usan los violadores en sus víctimas para incapacitarlas.

"Me encantaba envenenar a la gente", añadió, antes de que su amigo Ashton Ramsey le pidiera autocensurarse.

Tras ello, recordó un episodio en 2013 durante la promoción de El llanero solitario con su compañero de reparto. "El mayor problema en el que te metiste fue cuando básicamente pusiste a Johnny súper drogado", le dijo su compañero.

"Después de eso, nunca más me dejaron salir con Johnny en la gira de prensa", lamentó Hammer. "Siempre nos mantenían separados. Decían: 'Vosotros dos ya no podéis salir juntos'".

Johnny Depp y Armie Hammer en El llanero solitario | Cordon Press

"Fumaba más de 15 a 20 porros al día", ha confesado en el podcast. "Me encantaba fumar marihuana con la gente hasta el punto de que decían: 'Estoy tan drogado que no puedo moverme'".

"Fumaba más marihuana que nadie en la Tierra", señaló.