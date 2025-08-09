La reacción de Jennifer Lopez tras serle negada la entrada a una tienda de lujo que recuerda a su escena en Selena

Jennifer Lopez ha tenido una experiencia surrealista durante su estancia en Estambul. La actriz ha tenido que ver cómo le impedían la entrada en una tienda de Chanel.

A pesar de ser una de las mujeres más famosas del mundo con casi 250 millones de seguidores en Instagram, todavía hay gente que no la reconoce y el vigilante del establecimiento le denegó el paso por la cantidad de gente que había.

Cuando los empleados de la tienda se dieron cuenta, trataron de convencerla para que entrara en la tienda, pero la cantante se negó.

Jennifer Lopez en Los Hamptons | Gtres

Los medios se han hecho rápidamente eco del suceso y es que ha recordado a una de las escenas más míticas de Selena, la película que protagonizó JLo en 1997 y que le lanzó a la fama en Hollywood. En ella, su personaje acude a un centro comercial para comprar un vestido de lujo, aunque la dependienta la ignora y asegura que no puede permitírselo sin saber que estaba hablando con una estrella.

Jennifer Lopez durante su concierto en Estambul | Gtres

Sin embargo, la reacción de la artista ha sido diferente a la de la cinta y, según ha informado Türkiye Today, Lopez se mostró cordial y pareció ni inmutarse. "Vale, no hay problema", dijo antes de marcharse.

Según ha recogido Page Six, esa tienda de Chanel tiene una puntuación en Google cuestionable. Entre las reseñas de los clientes, se destaca la mala actitud de los empleados y del mal trato por parte del personal de seguridad.