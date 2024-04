Pillados: La imagen juntos de Ed Westwick y Chace Crawford a lo Gossip Girl que está arrasando en redes

Gossip Girl es de esas series que, aunque hayan acabado, continúan teniendo una legión de fans. En el año 2012 se dijo adiós a la Reina Cotilla y a todos sus secretos, pero gracias a este proyecto las carreras de la mayoría de sus actores no hicieron más que despegar.

Dos de los más icónicos miembros del reparto son Ed Westwick (Chuck Bass) y Chace Crawford (Nate Archibald). Los dos continúan con sus respectivas carreras y Ed, además, se acaba de prometer con su novia Amy Jackson en una pedida de lo más romántica, como se puede ver en el vídeo de arriba.

Ahora, el que fuera el apuesto Nate Archibald, por el que todos suspirábamos en la serie, ha compartido a través de Instagram una foto con su mejor amigo en la ficción Ed Westwick, quien interpretó al gran Chuck Bass.

"Me encontré a un viejo amigo", ha puesto Crawford en el pie de foto. La imagen en blanco y negro muestra a los dos intérpretes muy sonrientes por su reencuentro haciéndose un selfie.

No se ha necesitado que nadie difunda la imagen o se la pase a la Reina Cotilla, ahora las redes sociales tienen poder más que suficiente para que esta foto no pase desapercibida ni en el Upper East Side ni en el resto del mundo. Los fans han tardado segundos en dar like y comentar la publicación, que ya acumula más de 465.000 me gusta en cuestión de horas.

"Pillados: Dicen que los viejos amigos duran para siempre o que se irán con el viento, pero parece que la reunión de Nate y Chuck es como un viejo cuento. ¿Deberíamos mantener los ojos más abiertos? You know you love me, xoxo, Gossip Girl", ha dicho un usuario en Instagram fingiendo ser la Reina Cotilla al decir sus frases más icónicas.

"Pillados: ¿Nate Archibald y Chuck Bass juntos otra vez? Eso es lo que queremos ver. Xoxo, Gossip Girl", ha dicho otro perfil continuando con la broma.

Además de los comentarios emulando a la Reina Cotilla, también hay muchos otros que han expresado su emoción directamente siendo especialmente divertidos: "Ya puedo morir en paz", "mis padres" o "no lo supero", han dicho otros usuarios. Tampoco ha tardado en aparecer el meme con la clásica frase de Westwick en la serie: "I'm Chuck Bass".

De esta forma tan divertida los usuarios de Instagram han mostrado su felicidad por ver a dos de sus personajes favoritos de Gossip Girl juntos y mostrando que continúan con su amistad intacta a pesar de que ya hayan pasado 12 años desde que acabó la serie.