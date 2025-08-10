Emma Thompson revela que Donald Trump le pidió una cita el mismo día de su divorcio: "Pensé que era una broma"

En una charla durante el Festival de Cine de Locarno, Emma Thompson ha desvelado una propuesta que recibió del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La actriz ha recordado cuando el magnate le pidió tener una cita justo el mismo día de su divorcio, en unas condiciones que ha definido de "acoso" mientras rodaba Primary Colors en 1998.

Emma Thompson e el Festival de Cine de Locarno | Gtres

"Sonó un teléfono en mi caravana y era Donald Trump. Pensé que era una broma. 'Hola, soy Donald Trump'. Le pregunté: '¿En qué puedo ayudarle?'. Pensé que necesitaba que le indicara algo. Me dijo: 'Me encantaría que se alojara en uno de mis hermosos alojamientos, y quizás podríamos cenar juntos'", reveló.

"Me di cuenta de que ese mismo día por fin se había formalizado mi divorcio", señaló sobre su exmatrimonio con Kenneth Branagh. "Apuesto a que tiene gente buscando por todas partes a personas adecuadas para salir con ellas, a todas estas agradables divorciadas... ¡O sea, encontró el número de mi caravana! ¡Eso es acoso! Así que sí, podría haber tenido una cita con Donald Trump. ¡Podría haber cambiado el curso de la historia de Estados Unidos!", se lamentó entre risas la intérprete tal y como recoge Variety.

Donald Trump | Reuters

"Qué amable. Muchas gracias. Te llamaré más tarde", le respondió la actriz sin intención de hacerlo.

Unos años más tarde, en 2003, Thompson se casó con su actual marido, Greg Wise, teniendo dos hijos: Tindyebwa Agaba y Gaia.