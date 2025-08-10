DOS MESES HOSPITALIZADO
Chad Michael Murray recuerda cuando estuvo "en el lecho de muerte" tras perder la mitad de su sangre: "Hablaban de la extremaunción"
El actor Chad Michael Murray (Ponte en mi lugar) ha desvelado su experiencia cercana a la muerte, pasando más de dos meses en el hospital tras sufrir una torsión del intestino.
Chad Michael Murray ha vuelto al cine con uno de sus papeles más recordados. El actor ha retomado a su personaje de Ponte en mi lugaren su secuela junto a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.
Durante la promoción de la cinta, el intérprete ha hablado en el podcast Great Company y ha desvelado su aterradora experienciacuando tenía 15 años y casi muere.
A sus 43 años, el actor ha recordado que estuvo hospitalizado dos meses y medio debido a un vólvulo, es decir, a una torsión del intestino sobre sí mismo. "Fue mucho", dijo Murray, añadiendo que estuvo perdiendo y recuperando la consciencia durante su estancia y que todavía tiene "visiones" sobre la experiencia.
"Me operaron. Tuve una hemorragia interna, perdí el 50% de mi sangre. Estaba en mi lecho de muerte", compartió el actor, asegurando que su familia llamó a un sacerdote para que le dieran la extremaunción.
"Solo recuerdo ver a mi padre, más débil que nunca, y a un sacerdote al pie de mi cama. Hablaban de la extremaunción y todo eso, y la enfermera me hizo una transfusión de sangre para salvarme la vida", señaló.
"Mis órganos dejaron de funcionar porque tenía sangre coagulada alrededor, y tuvieron que esperar a que todo se curara mejor. Así que, en fin, tuve que hacerme una segunda cirugía para limpiarlo todo", explicó. "Pasé de pesar unos 82 a 54 kilos. Estaba hecho un esqueleto cuando salí del hospital. Recuerdo mirarme al espejo y pensar: '¿Quién es ese?'. Lloré".
Eso sí, este terrible momento le ayudó a hacerse un hueco en Hollywood. Tal y como ha contado en la entrevista, una de sus enfermeras, que también era modelo, le animó a entrar en el mundo del espectáculo y le propuso para una agencia de modelos.
