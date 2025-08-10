Chad Michael Murray recuerda cuando estuvo "en el lecho de muerte" tras perder la mitad de su sangre: "Hablaban de la extremaunción"

Chad Michael Murray ha vuelto al cine con uno de sus papeles más recordados. El actor ha retomado a su personaje de Ponte en mi lugaren su secuela junto a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

Chad Michael Murray | Getty

Durante la promoción de la cinta, el intérprete ha hablado en el podcast Great Company y ha desvelado su aterradora experienciacuando tenía 15 años y casi muere.

A sus 43 años, el actor ha recordado que estuvo hospitalizado dos meses y medio debido a un vólvulo, es decir, a una torsión del intestino sobre sí mismo. "Fue mucho", dijo Murray, añadiendo que estuvo perdiendo y recuperando la consciencia durante su estancia y que todavía tiene "visiones" sobre la experiencia.

"Me operaron. Tuve una hemorragia interna, perdí el 50% de mi sangre. Estaba en mi lecho de muerte", compartió el actor, asegurando que su familia llamó a un sacerdote para que le dieran la extremaunción.

"Solo recuerdo ver a mi padre, más débil que nunca, y a un sacerdote al pie de mi cama. Hablaban de la extremaunción y todo eso, y la enfermera me hizo una transfusión de sangre para salvarme la vida", señaló.

Chad Michael Murray en los años 2000 | Getty Images

"Mis órganos dejaron de funcionar porque tenía sangre coagulada alrededor, y tuvieron que esperar a que todo se curara mejor. Así que, en fin, tuve que hacerme una segunda cirugía para limpiarlo todo", explicó. "Pasé de pesar unos 82 a 54 kilos. Estaba hecho un esqueleto cuando salí del hospital. Recuerdo mirarme al espejo y pensar: '¿Quién es ese?'. Lloré".

Eso sí, este terrible momento le ayudó a hacerse un hueco en Hollywood. Tal y como ha contado en la entrevista, una de sus enfermeras, que también era modelo, le animó a entrar en el mundo del espectáculo y le propuso para una agencia de modelos.