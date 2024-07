La Casa del Dragón: ¿Por qué Seasmoke ha elegido a Addam de Hull como su jinete?

La Casa del Dragón, la serie que ha cautivado a los fans de Juego de Tronos, continúa desarrollando sus intrigas y conflictos con el episodio 6 de su segunda temporada. Actualmente, la trama se encuentra en un punto crucial donde las alianzas y lealtades están siendo puestas a prueba, y los dragones juegan un papel central en la lucha por el poder en Poniente.

Si no has visto el 2x06 de La Casa del Dragón ten cuidado, porqué este artículo contiene SPOILERS . En este episodio, Seasmoke (Bruma), uno de los dragones más destacados del universo de Juego de Tronos, ha encontrado un nuevo jinete, Addam de Hull. Anteriormente, el dragón era montado por Laenor Velaryon, el primer marido de Rheanyra. Tras la falsa muerte de Laenor y su huida de Poniente, el destino de Seasmoke quedó incierto.

Rhaenyra Targaryen está buscando nuevos jinetes para dragones no reclamadosmediante las llamadas semillas de dragón, incluyendo a Seasmoke. Su primera elección, Ser Steffon Darklyn, fracasó y murió en el intento. No obstante, Seasmoke mostró una clara preferencia por Addam, buscándolo activamente. Aunque el episodio no muestra directamente su unión, el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin aclara que Addam se convierte en el nuevo jinete de Seasmoke.

Addam, interpretado por Clinton Liberty, es un carpintero de barcos de Driftmark y sirve en la flota de la Casa Velaryon. Tanto Addam como su hermano Alyn son hijos bastardos de Corlys Velaryon. La serie ha realizado algunos cambios en el personaje de Addam. En el libro, tiene aproximadamente 15 años, mientras que en la serie parece tener entre 20 y 30 años. Además, el misterio sobre su ascendencia es más pronunciado en el libro.

Desde el segundo episodio de la segunda temporada, se ha insinuado el interés de Seasmoke en Addam, mostrándose volando sobre él. Esto sugiere una conexión especial entre ambos. Seasmoke y Laenor compartían un fuerte vínculo, y en un episodio anterior, se muestra lo triste que ha estado Seasmoke desde la desaparición de Laenor. Rhaenyra y Mysaria comentan que Seasmoke se comporta de manera diferente, mucho más agitada y frenética.

Es posible que Seasmoke haya sentido la relación de Addam con Laenor, ya que son medio hermanos. Algunos fans creen que Seasmoke podría haber confundido a Addam con Laenor debido a su parecido.

Addam y Alyn, al ser bastardos de Corlys Velaryon, tienen una fuerte herencia valyria. Esto parece ser suficiente para que Addam monte un dragón, aunque los Velaryon no eran señores de dragones en la Antigua Valyria. La idea detrás de las "semillas de dragón" es que no se necesita un linaje Targaryen directo para montar un dragón, y Addam lo demuestra, lo que nos podría anticipar la aparición de más semillas de dragón como jinetes de dragones en próximos episodios.