La Casa del Dragón: Cuántos dragones tiene actualmente cada bando, quién está en desventaja y los que quedan por venir

El episodio 2x04 de La Casa del Dragón nos regaló la primera gran batalla entre dragones, que se saldó con la baja de Rhaenys y Meleys, así como de Sunfyre (salvo que nos digan lo contrario), comenzando así el periodo histórico de Poniente conocido como la Danza de Dragones. Y en el de esta semana comprobamos que, tras esa impactante pelea, los dos bandos enfrentados son conscientes del enorme poder que tienen los dragones, pero también de que no es la única forma de ganar una contienda. Actualmente los negros se encuentran en superioridad numérica de dragones, pero los verdes tienen a la bestia de mayor tamaño, lo que hace que sus fuerzas estén más o menos equilibradas. Y luego, como vemos al final del episodio 2x05, hay un as bajo la manga: la posibilidad de sumar más dragones y jinetes a un bando u otro.

Así pues, repasemos cuántos dragones hay y qué características tienen.

BANDO VERDE

Vhagar

Vhagar ataca a Lucerys | HBO Max

Empecemos por la bestia que nos dejó el corazón roto al matar a Meleys. Vhagar es el dragón más viejo (unos 180 años) y de mayor tamaño de todos los que hay en La Casa del Dragón y fue reclamado por Aemond Targaryendespués de la muerte de su anterior jinete, Laena Velaryon (esto significa, si lo piensas, que Rhaenys murió a manos del dragón de su hija). Previamente, fue dragón de Visenya Targaryen durante la Guerra de la Conquista.

Dreamfire

Dreamfire en La Casa del Dragón | Max

Los verdes siempre han contado con dos dragones para la batalla, Vhagar y Fuegosol, aunque lo cierto es que Helaena Targaryen también tiene uno. Esto se debe a que el suyo, la dragona Dreamfire (Sueñafuego), a pesar de tener un tamaño mediano y bastante edad, no suele ir a la guerra y está más destinada a poner huevos en Pozo Dragón. La clave es si esto cambiará y veremos a Helaena surcar los cielos. Cuando aparezca, la distinguiremos por su color azul pálido y plateado.

Sunfyre

Sunfyre (Fuego sol), el dragón de Aegon en La Casa del Dragón | Max

Y este lo ponemos en interrogante. Al finalizar el episodio 2x04 pensábamos que tanto Aegon como Sunfyre (Fuego sol) habían caído en la batalla, pero resultó que Aegon seguía vivo (aunque no coleando). ¿Pasará lo mismo con su bicho de color dorado?

BANDO NEGRO

Caraxes

Caraxes, el dragón de Daemon Targaryen en La Casa del Dragón | Max

Del bando negro, Caraxes es el dragón más grande, muy reconocible por su largo cuello y su color rojo (también era roja Meleys, pero ya no nos confundiremos). Tiene unos sesenta o setenta años y es de las bestias más experimentadas en la guerra de las que quedan. Conocido también como el Anfíptero de Sangre, antes de a Daemon perteneció al príncipe Aemon Targaryen, padre de Rhaenys.

Syrax

Syrax, el dragón de Rhaenyra | HBO Max

El dragón de Rhaenyra se llama Syrax y es una hembra de una edad similar a la de su jinete. Se caracteriza por un color amarillo y tiene un tamaño medio, siendo un dragón apto para la batalla, aunque no de los más expertos en la materia, y también capaz de poner huevos, aunque no esté destinada específicamente a la cría. De momento, tiene el handicap de que el bando negro no quiere poner en peligro a Rhaenyra, por lo que parece que Syrax no saldrá demasiado a la batalla... ¿O sí?

Vermax

Vermax, el dragón de Jacaerys en La Casa del Dragón | Max

El hijo mayor y heredero de Rhaenyra, Jacaerys (o como le llaman cariñosamente, Jace), tiene a un dragón llamado Vermax pero este es joven y de un tamaño considerablemente pequeño, especialmente comparado con monstruos como Vhagar. Jacaerys, como su hermano Lucerys con Arrax, consiguió a este dragón de pequeño y va creciendo poco a poco, al igual que la voluntad y ambición del príncipe por formar parte del juego. Le sirve para enfrentarse a rivales pequeños y quemar soldados, o para volar rápidamente de un lugar a otro y buscar aliados, pero en un combate contra dragones grandes no tendría nada que hacer.

Moondancer

Moondancer, dragón de Baela Targaryen | Max

De color verde pálido, Moondancer (Bailarina Lunar) es el dragón de Baela Targaryen. En los libros se trata de un bicho bastante pequeño al comienzo de la Danza de Dragones, pero la serie le ha dado un tamaño mayor y también más relevancia a su jinete. Como hemos visto, Baela es una mujer joven de armas tomar, con el fuego Targaryen en sus venas y muchas ganas de lanzarse al campo de batalla.

Tyraxes y Stromcloud

Tal y como vemos en el episodio 2x05, Rhaena Targaryen, hermana de Baela e hija de Daemon, ha llegado a Nido de Águilas, tal y como le encomendó Rhaenyra. Su misión es contentar a Jeyne Arryn, señora del Valle de Arryn, quien había solicitado la protección de un dragón. Y dos le han ofrecido, aunque muy pequeños, por lo cual no anda nada contenta la señora. Estos dos dragones casi bebés se llaman Tyraxes y Stormcloud (Borrasca) y corresponden a Joffrey Velaryon (el tercer hijo de Rhaenyra con Laenor, aunque realmente era de Harwin Strong) y Aegon Targaryen (el hijo de Rhaenyra con Daemon, no confundir con el otro Aegon).

DRAGONES SIN RECLAMAR

Si estos dragones antes mencionados ya están en juego, hay otros cuantos disponibles en Poniente y Essos en tiempo en que transcurre La Casa del Dragón, además de la posibilidad de que algún huevo eclosione: como vimos, Rhaenyra le dio a Rhaena cuatro huevos (aunque se confirmó que tres son los de Daeneyrs, así que de esos solo uno tiene opciones de dar dragón en la serie) y no podemos descartar que haya más.

Los huevos de dragón de Daenerys de Juego de Tronos en La Ca Casa del Dragón | Max

Dragones libres hemos visto dos y oído mencionar un tercero, aunque podría haber más. El primero es Bruma, un dragón de escamas plateadas que fue montado por Laenor Velaryon (hasta que se fugó tras fingir su muerte), con experiencia en la Guerra de los Peldaños de Piedra y al que vimos aparecer brevemente esta temporada surcando el cielo. Otro libre que hemos visto se llama Vermithor, apodado la Furia de Bronce y que fue el dragón del rey Jaehaerys I Targaryen. Es el segundo dragón más grande vivo tras Vhagar y le vimos en la primera temporada en una escena en que Daemon bajaba a Pozo Dragón.

Vermithor, el nuevo dragón que encuentra Daemon al final de la temporada 1 de 'La Casa del Dragón' | HBO Max

En este episodio 2x05, Jacaerys ha mencionado a Vermithor, pero también a Ala de Plata, la dragona que perteneció a la reina Alysanne Targaryen y que, por tanto, no tiene experiencia en la guerra.

¿Y quiénes podrían montar a estos dragones libres? Pues esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, incluidos Rhaenyra y Jacaerys en este capítulo. Deben buscar a personas que tengan sangre valyria en sus venas, como las familias Targaryen o Velaryon, ya sean puros o bastardos. Por ejemplo, se ha sugerido que Alyn y Addam de Hull podrían ser hijos bastardos de Corlys, y se ha mencionado la existencia de un hijo de Alicent y Viserys llamado Daeron que vive en Antigua y al que jamás hemos visto. ¿Se sumarán a la Danza de Dragones?