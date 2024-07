El beso lésbico de Rhaenyra y Mysaria en La Casa del Dragón "no estaba previsto": "Fue algo orgánico"

En el episodio 6 de La Casa del Dragón la tensión dentro de la Casa Targaryen ha llegado a un punto crítico. Rhaenyra continúa enfrentando desafíos en su lucha por afirmar su derecho al Trono de Hierro, mientras las divisiones en la familia se profundizan. Las intrigas políticas se intensifican con alianzas que se forman y se desmoronan rápidamente.

En medio de este clima de creciente hostilidad y desafíos, la relación entre Rhaenyra y Mysaria ha evolucionado significativamente. Mysaria, quien inicialmente tenía una conexión romántica con Daemon Targaryen, ha llegado a ser una confidente crucial para Rhaenyra. Con la reciente muerte de la Princesa Rhaenys, Rhaenyra se encuentra rodeada mayormente de hombres en su consejo, lo que hace que el apoyo de Mysaria sea aún más valioso y necesario.

Mysaria interpretada por Sonoya Mizuno y Rhaenyra Targaryen interpretada por Emma D'arcy en el 2x06 de La Casa del Dragón | Max

Si no has visto el 2x06 de La Casa del Dragón ten cuidado, porqué este artículo contiene SPOILERS . El episodio culmina con un momento inesperado entre Rhaenyra y Mysaria. Después de que la reina expresara sus dudas sobre su capacidad para conseguir el Trono de Hierro, Mysaria le aseguró su apoyo al hablar abiertamente de su trágico pasado. En un acto de consuelo, Rhaenyra abraza a Mysaria, y la situación se vuelve íntima cuando Rhaenyra se inclina para besarla. Las dos continuaron besándose hasta que fueron interrumpidas por la noticia de que un dragón no reclamado había encontrado un jinete.

Sonoya Mizuno, quien interpreta a Mysaria en la precuela de Juego de Tronos, ha hablado sobre el inesperado momento en una reciente entrevista con TheWrap: "No estaba previsto como un beso. Creo que estaba previsto como... solo hay aliento entre ellas o algo así, y luego lo que sea que sucede se interrumpe".

Según Mizuno, tanto ella como Emma, junto con el creador de la serie Ryan Condal, tuvieron "muchas conversaciones" sobre esa escena, buscando evitar que el beso se percibiera como un "anzuelo queer sin ningún sentido".

Mizuno ha explicado que la interacción surgió de manera orgánica: "Como estábamos separadas en la habitación y Mysaria le acababa de contar esa historia, D'Arcy sintió el instinto de abrazarla, de consolarla. A partir de ahí, se sintió tan orgánico entrar en el beso".

La actriz también ha hablado sobre la evolución de la relación entre Rhaenyra y Mysaria, desde su vínculo compartido con Daemon hasta convertirse en confidentes: "Es un bonito viaje el que han hecho desde que Rhaenyra se da cuenta de que tiene una historia con Daemon hasta este momento en el que pueden hablar sobre Daemon y encontrar un punto en común allí. Eso las ayuda a trabajar juntas".

Finalmente, Mizuno ha concluido reflexionando sobre la relación única entre la reina y su confidente, señalando la falta de figuras femeninas en el consejo de Rhaenyra y la naturaleza no oficial del rol de Mysaria como confidente: "Cuando firmé por primera vez para el trabajo, hablaban de Mysaria como un personaje tipo Varys, como una Señora de los Susurros. Me gusta la idea de estas dos mujeres como personas que no hemos visto antes en estos puestos".

La sorprendente escena entre Rhaenyra y Mysaria en La Casa del Dragón resalta la autenticidad y profundidad de su relación. Las declaraciones de Sonoya Mizuno revelan cómo este momento no planeado añade una capa inesperada a sus personajes, aumentando la expectativa para futuros episodios.