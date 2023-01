'La Casa del Dragón' prepara en la T2 la escena más cruel con una macabra venganza: "Ojo por ojo"

Todos nos quedamos boquiabiertos con el final de ese décimo episodio de 'La Casa del Dragón'. Y es que si bien Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower eran amigas de la infancia, han acabado convirtiéndose, como era de suponer, en grandes rivales que inician una guerra política repleta de venganzas.

Ahora, los fans están ansiosos por conocer cómo se va a desarrollar la trama en la temporada 2, pues esto no ha hecho más que empezar. A partir de ahora, cuidado si no quieres hacerte spoiler de la siguiente entrega. Para no saber nada de los libros, no sigas leyendo.

Y es que Sara Hess, guionista de 'La Casa del Dragón', ya ha confirmado lo siguiente en una entrevista para Variety: "Actualmente estamos escribiendo el final de la temporada 2. No creo que os decepcione".

Además, ha revelado que en esta nueva entrega podremos ver la trama protagonizada por dos personajes clave: Sangre y Queso. Si has leído 'Fuego y Sangre' ya sabrás que ambos serán los encargados de llevar a acabo la macabra venganza de Rhaenyra tras la muerte de su hijo contra la reina Alicent.

Y es que, tras la muerte de Lucerys Velaryon, el segundo hijo de Rhaenyra, decide vengar su muerte con la ayuda de Daemon: "Ojo por ojo, hijo por hijo". Es por ello que decide contactar con dos sicarios: Sangre y Queso.

Alicent y su hija Helaena en 'La Casa del Dragón' | HBO

De esta manera, ambos se infiltran en la Fortaleza Roja y obligan a Halaena, hija de Alicent, a escoger cuál de sus dos hijos quiere que sea asesinado. Esta acaba escogiendo al pequeño Maelor, pues el primogénito es heredero al trono. Sin embargo, dan un giro cruel más y los asesinos matan finalmente al que la madre había decidido salvar, a Jaehaerys, primero en la línea de sucesión. A partir de aquí los libros estipulan que Maelor nunca llega a perdonar lo que ahora sabe de su madre.

Para los fans más informados, esta es considerada una -si no la más- cruel de las escenas del universo creado por George R.R. Martin, que a pesar de tenernos acostumbrados, siempre consigue sorprender como va a ocurrir en esta temporada 2 que, esperemos, no tarde tanto en llegar.