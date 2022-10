'La Casa del Dragón': HBO revela cuándo se estrenará la temporada 2 y no son buenas noticias

A finales de agosto de 2022 se estrenaba 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos' donde nos presentan a nuevos personajes dentro del universo de Poniente situando la acción unos 200 años antes de los acontecimientos de la serie original basada en los libros de George R.R. Martin.

Tras el polémico final de 'Juego de Tronos' la expectación sobre cómo iba a ser este spin-off eran enormes y no muchos confiaban en el éxito de la ficción. Pero tras una primera temporada apoteósica 'La Casa del Dragón' se ha alzado como el nuevo fenómeno de HBO.

Por ello, tras el episodio final de la temporada 1 los fans de la serie estaban deseosos de saber cuándo regresarán sus nuevos personajes favoritos y ver cómo se desencadena la danza de los dragones.

Rhaenyra Targaryen es coronada reina en 'La casa del dragón' | HBO Max

Pero el presidente de HBO, Casey Bloys, ha ofrecido una entrevista a 'Vulture' donde no tiene las mejores de las noticias para los fans de 'La Casa del Dragón'. Y es que si esperaban que Daemon o Rhaenyra Targaryen volvieron en el cercano 2023, olvídate.

"No lo esperen para el 2023, pero creo que en algún momento del 2024", dice Casey. Para añadir luego: "Estamos empezando a armar el plan y, como la última vez, hay muchas incógnitas. No es por ser tímido o reservado, pero no quiero decir que estará listo en esta fecha, y luego tener que moverlo".

Unas palabras que cuadran con las declaraciones que el actor Tom Glynn-Carney, quien interpreta a Aegon II, dijo en la priemere del último episodio en Madrid donde comentó que no estaban ni los guiones escritos. Aquí puedes ver la entrevista que le hicimos.

Además, Bloys ha hablado sobre los otros spin-offs que están pendientes sobre 'Juego de Tronos', como es el que protagonizará Kit Harington en su regreso al papel de Jon Snow, y ha asegurado que cree que tendrán que esperar.

"Creo que probablemente lo siguiente sería la segunda temporada", dice refiriéndose a 'La Casa del Dragón. "Trato de no comentar demasiado sobre el desarrollo, por lo que no hay mucho que decir, aparte de que cuando encontremos la historia con la que George está feliz y con la que estamos felices, seguiremos adelante", termina diciendo.

Seguro que te interesa:

Olivia Cooke nunca podría ser la madre de sus 'hijos' en 'La Casa del Dragón' por su absurda diferencia de edad