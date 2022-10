'La Casa del Dragón': ¿Cree Alicent que sus hijos reinarán mejor que Rhaenyra? Olivia Cooke lo tiene claro

La temporada 1 de 'La Casa del Dragón' ha terminado en su momento más álgido justo antes del desencadenar una guerra civil en Poniente que provocará la conocida Danza de los dragones.

Una guerra que, aunque se lleva gestando mucho tiempo, es Alicent, la reina consorte, quien da el punto de partida cuando mal interpreta las últimas palabras de Viserys I antes de morir. Aquí puedes ver lo que piensa Olivida Cooke sobre su Alicent manipuló las palabras de su esposo.

Así, al final del episodio 1x09 vemos como Aegon II es coronado rey ante el pueblo de Desembarco del Rey. Un acto que para unos es una traición ya que Viserys nombró como heredera a su hija Rhaenyra Targaryen.

Tom Glynn-Carney como Aegon Targaryen siendo coronado rey en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

A lo largo de los 10 episodios de la serie se ha hablado mucho sobre si es Rhaenyra quien debería gobernar o, por el contrario, merece ser Aegon el rey ya que es el primer hijo varón de Viserys.

Pues bien, Olivia Coole ha ofrecido una entrevista a 'Variety' donde habla claro sobre si Alicent cree que sus hijos reinarán mejor que su antigua amiga y ahora enemiga, Rhaenrya.

"Interpreté a Alicent como alguien que desea que pudiera ser otra persona la que llegue al Trono de Hierro que no fuera su hijo", empieza diciendo Olivia.

Para después afirmar que ella considera que su personaje sabe que Aegon no merece ser rey: "Ella no cree que Aegon sea adecuado en absoluto. Ella lo ama, pero al mismo tiempo está disgustada con él como persona y no cree que tenga las cualidades fundamentales para ser un rey".

'La ACsa del Dragón: Olivia Cooke (Alicent Hightower), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen), Phia Saban (Helaena Targaryen) y Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) | HBO Max

Aunque, no es del único que habla, también comenta qué piensa de los otros dos hijos que hemos conocido respecto al trono: "Probablemente piensa que Aemond es más adecuado, pero, de nuevo, es un psicópata. Y Helaena está en su propio mundo, así que no sé si cree que alguno de sus hijos debería estar en el Trono de Hierro".

Para finalmente decir, de forma clara y contundente, que Alicent es consciente de que Rhaenyra desempeñaría un mejor papel como soberana de los Siete Reinos: "En el Episodio 8, con los discursos al final de la cena en los que todos están unidos por la muerte inminente de Viserys, creo que ella realmente cree que Rhaenyra sería una reina digna".

Olivia Cooke y Emma D'Arcy como Alicent y Rhaenyra en 'La Casa del Dragón' | HBO MAx

