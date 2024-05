Los Bridgerton: La reacción de Nicola Coughlan cuando sus fans descubren la edad que tiene

Los Bridgerton 3 ya es una realidad y sla tercera temporada de la serie ya ha visto la luz en Netflix y los fans ya pueden disfrutar de esta entrega llena de pasión en la que Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan) van a dar rienda suelta a su relación y pasar de la amistad al amor.

Los actores estuvieron hace unos días en la premiere en Nueva York dando muchos detalles sobre lo que se va a poder ver en la serie tras dos años de espera, pero lo que está en boca de todos ahora en las redes sociales es la edad de Nicola Coughlan, que tiene 37 años. Los fans no han podido creerlo por parecer mucho más joven y ella ha respondido.

"He descubierto que mi cara se ha vuelto viral. Lo he descubierto esta semana sí", ha expresado la intérprete según Metro. Aunque no le ha sentado mal que se este hablando sobre ello: "A ver, bien. Lo tomo como un cumplido".

La verdadera edad de Nicola ha descolocado a todos los seguidores de Los Bridgerton, que han visto en la ficción de Netflix a una Penelope adolescente y han supuesto que la actriz rondaría esa edad, pero se han llevado una sorpresa mayúscula al descubrir que está más cerca de los 40 que de los 20.

Nicola Coughlan | Getty

"Sí, es genial. Solo tienes que crecer en el oeste de Irlanda sin sol, eso es lo que eso hará por ti", ha bromeado Coughlan sobre el secreto de su juventud.

La actriz ha querido compartir qué comentarios y teorías le han gustado más de todos los que ha visto circulando estos días por redes: "Nada me ha convencido más que la teoría de que 'los millennials están envejeciendo a un ritmo extraño' y darme cuenta de que Nicola y Sobhán se llevan solo 7 años de diferencia", ha dicho sobre sus personajes en Los Bridgerton y en Derry Girls.

En Twitter los comentarios han sido de todo tipo. Mientras algunos expresaban su asombro, otros han preferido pensar que esto es una conspiración: "¿¡Nicola tiene 37?!", "¿puedes realmente mirarme a la cara y decirme que esta chica tiene más de 25? Me niego a creerlo. Hay una conspiración en marcha".