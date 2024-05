Todos los actores de Los Bridgerton aseguran que la temporada 3 es el "clímax" de la serie con suspense, romanticismo y mucho sexo

El próximo 16 de mayo se estrena la ansiada tercera temporada de Los Bridgerton. Tras dos años de espera, los fans van a poder disfrutar por fin de esta nueva entrega que tendrá a Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan) como protagonistas.

La serie se va a emitir en dos partes y para la segunda habrá que esperar hasta el 13 de junio. La emoción es evidente también entre los protagonistas, quienes en los últimos meses han dado muchos detalles sobre lo que veremos, por ejemplo, en sus escenas más íntimas.

Ahora, en la premiere mundial celebrada en Nueva York, muchos miembros del equipo y del reparto han dado las que probablemente sean sus últimas declaraciones sobre lo que se va a ver en la serie antes de que la nueva temporada vea la luz. Además, se ha hablado de futuras entregas y de quiénes podrían estar en ellas, según ET.

A continuación, puedes ver todo lo que han comentado los actores y el resto de miembros del equipo en la premiere.

Shonda Rhimes, productora ejecutiva

Shonda Rhimes | Getty

"Es un proceso lento, pero realmente bueno. Lo sientes, es muy bueno... queremos generar esa anticipación y hacer que lo disfrutéis", ha expresado la productora.

Jessica Brownell, showrunner

Luke Newton, Jessica Brownell y Nicola Coughlan | Getty Images

"Si preguntamos sobre escenas apasionantes, está fuera de lo común. Debido a que estos dos han sido amigos durante tanto tiempo, ya existe esa conexión, hay mucha profundidad y nos permitió realmente hacer las cosas un poco más rápido con el tema de la intimidad", ha contado Brownell.

Simone Ashley, Kate Sharma

Simone Ashley como Kate Sharma en 'Los Bridgerton' | Netflix

"A fuego lento, es una gran explosión", ha compartido la que fuera protagonista de la segunda temporada.

Harriet Cains, Philippa Featherington

Harriet Cains, Bessie Carter y Nicola Coughlan | Netflix

"Vale la pena la espera. Es lo más sexy, sí. Hay tanto sexo... Lo voy a decir así", ha expresado la hermana de la protagonista.

Adjoa Andoh, Lady Danbury

Adjoa Andoh como Lady Danbury en 'Los Bridgerton' | Netflix

"Hemos tenido un proceso caliente y humeante, un poco lento, y ahora estamos llegando al clímax de una espera de tres temporadas. Creo que la gente realmente ha invertido en esta historia", ha dicho la querida Lady Danbury.

Nicola Coughlan, Penelope Featherington

Nicola Coughlan como Penelope Featherington en 'Los Bridgerton' | Netflix

"Es tan bonito, realmente romántico, muy divertido, tiene mucho suspense. Es todo lo que la gente ama de Los Bridgerton, pero intensificado".

¿Se quedan Nicola Coughlan y Luke Newton para una nueva temporada?

Nicola Coughlan como Penelope Featherington y Luke Newton como Colin Bridgerton en la temporada 3 | Netflix

Los protagonistas ya están pensando en poder participar en nuevas historias dentro de la serie y poder seguir dando vida a sus personajes. Coughlan ha bromeado diciendo: "No voy a ir a ninguna parte, no te preocupes, estaré por aquí un rato". Por su parte, Luke Newton ha dicho: "Estoy emocionado de volver al estudio nuevamente". Aunque ha aclarado que sobre guiones y fechas no se sabe nada por el momento: "Por supuesto que no, no, ni siquiera una cita ni nada".