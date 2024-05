Bridgerton 3: Nicola Coughlan estaba "aterrorizada" con las escenas de sexo pero "se dejó llevar" gracias a Luke Newton

Los Bridgerton 3 llega el 16 de mayo a Netflix. En esta nueva entrega Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton) darán rienda suelta a sus sentimientos llevando su relación al siguiente nivel.

Durante estas semanas previas al estreno, los protagonistas han dado muchas pistas sobre lo que se va a poder ver. Una de las más sonadas ha sido que habrá escenas de sexo y Nicola Coughlan ha contado detalles como que descansaban desnudos ella y Luke al acabarlas. Ahora, la actriz ha vuelto a hablar sobre ello y cómo se sintió al principio de todo.

"Dios mío, definitivamente fue intimidante. Cientos de millones de personas ven la serie, no cinco personas. Eso es realmente aterrador. Pero esa es una de las cosas que más disfruté", ha comenzado diciendo Nicola a Radio Times.

"Luke y yo intervinimos mucho en lo que hicimos y en cómo se transmitió. Decidimos qué queríamos mostrar y cómo queríamos coreografiar las escenas. La gente suele imaginarse a los coordinadores de intimidad diciendo: 'Pon tu mano aquí' o 'haz esto' y algunas personas lo hacen así, pero... teníamos albedrío y podíamos dejarnos llevar", ha compartido la intérprete.

Luke Newton como Colin Bridgerton y Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la temporada 3 | Netflix

"Por suerte, estábamos cómodos físicamente el uno con el otro, por lo que acabó siendo algo muy bonito. Es un sueño trabajar con Luke. Realmente nos teníamos el uno al otro. Habiendo visto ahora esas escenas, estoy muy orgullosa de ellas", ha terminado de decir sobre esto.

La intérprete de Lady Whistledown ha aprovechado para analizar también el por qué del éxito de la serie: "El romance es el género de ficción más leído en el mundo, pero la gente siempre lo socava. Esta serie rompió muchos récords cuando salió. La gente preguntaba: '¿Qué podría haber detrás de su éxito?' Bueno, realmente está orientado hacia las mujeres y lo que a las mujeres les gusta ver". Nicola se enorgullece de Los Bridgerton por el énfasis que tiene en el placer femenino porque, según dice, el mundo hoy es "mucho más crítico" con las mujeres que con los hombres cuando expresan su sexualidad.

Por último, no ha querido dejar de lado a su personaje: "Penelope es también la heroína más moderna que hemos tenido porque no sólo quiere matrimonio y amor: también quiere una carrera. Creo que todo el mundo puede identificarse con la historia de amor, pero para las mujeres es difícil tenerlo todo. No debería avergonzarse por desear todo".