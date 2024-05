Los Bridgerton 3 y LA escena del carruaje: Lo que fue improvisado y por qué tuvieron que decirles "parad"

Los Bridgerton 3 ya es una realidad y los espectadores están disfrutando de cada minuto de estos cuatro primeros episodios en Netflix. Para la segunda parte habrá que esperar hasta el 13 de junio, pero sin duda la serie ha dejado a los fans con muy buen sabor de boca.

Tras muchas semanas hablando sobre cómo se iba a sorprender todo el mundo por las escenas de sexo, la primera parte finaliza con una muy subida de tono en un carruaje entre Penelope (Nicola Coughlan) y Colin (Luke Newton). Estos últimos 5 minutos del capítulo 4 han resultado ser lo más comentado en redes sociales y los protagonistas han hablado sobre la escena.

Penelope se va del baile sin pretendiente, ya que pierde a Lord Debling, y Colin va tras ella para hablarle de sus sentimientos. El tercero de los Bridgerton sube al carruaje de Penelope y le confiesa su amor, ella hace lo mismo y dan rienda suelta a la pasión...

La escena se ha convertido, como no podía ser de otra forma, en lo más comentado y viral de la temporada, por el momento íntimo que ambos comparten. Pero ha llamado aún más la atención el gesto que tiene Colin al terminar, cuando el carruaje se frena y vuelven a la realidad. Entonces, Colin con mucha delicadeza vuelve a recolocar el vestido y el pelo de Penelope. Sobre este detalle ha hablado el director, pero no solo queda ahí; hay otros fans que han destacado incluso lo 'considerado' que es Colin al coger el vestido con los dedos que no ha 'utilizado' para dar placer a Penelope.

"Me gustaría poder atribuirme el mérito de este increíble momento de... autenticidad física, pero no le di esa indicación. ¡Fue todo Luke Newton!", confesaba el director Andrew Ahn, reconociendo el revuelo de la escena.

Además, parece ser que los actores no oyeron el "corte" de la escena, según ha dicho Coughlan a Today, porque estaban muy metidos en ella: "Todos estaban viéndolo en los monitores pensando, '¿qué estáis haciendo?'. Y el director tuvo que acercarse y decir, '¿pero qué hacéis? ¡Os hemos dicho que paréis!'".

"Había una energía diferente ese día en el rodaje", ha recordado también Luke en Vanity Fair. "Estábamos encerrados en ese carruaje solos, con las cámaras fuera. Se sintió como algo real, íntimo y muy honesto", asegura.

"No lo sentimos artificial ni coreografiado. Fue en plan, 'yo confío en ti, tú confias en mí, hagamos esto. Y hagámoslo lo mejor posible'", añadía Nicola en Today.

Otra de las cosas más comentadas también es la elección de la canción que acompaña la escena, ya que es de Pitbull, Give Me Everything. Sin duda, una elección muy inesperada que ha resultado ser perfecta para dar ritmo a una de las escenas más calientes de esta primera parte.