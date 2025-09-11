Anna Wintour se sincera sobre El diario viste de Prada y la interpretación de Meryl Streep 20 años después del estreno

En el año 2006 se estrena El diario viste de Prada con Meryl Streep interpretando a Miranda Priestley, una editora de moda fría y abusiva que se dice está inspirado en Anne Wintour, la icónica editora de Vogue. Además, se está rodando la parte 2 de la película.

Ahora, Anna, quien dejó el cargo en la prestigiosa revista en 2025 después de 37 años, ha hablado abiertamente sobre lo que le pareció la cinta en el podcast The New Yorker Radio Hour.

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt en una escena de El diablo viste de Prada | Cordon Press

"Fui al estreno vistiendo Prada, sin tener ni la menor idea de qué iba a tratar la película", empieza diciendo.

"Creo que la industria de la moda se preocupó mucho por mí con la película, pensando que me iba a presentar bajo una luz difícil", sigue diciendo. Para apuntar el entrevistador: "Caricaturesca". "Sí, una caricatura", afirma Wintour.

"Primero que nada, fue Meryl Streep, lo cual fue fantástico", explica sobre la interpretación de la actriz. "Y luego fui a ver la película y me encantó. Fue muy divertida".

También comenta: "Miuccia [Prada] y yo hablamos mucho [sobre la película]. Y le dije a ella: 'Bueno, te fue muy bien', y puedes imaginarte lo que me respondió".

"Yo creo que tenía mucho humor, mucho ingenio. Tenía a Meryl Streep. Bueno, también estaba Emily Blunt, pero todas estaban increíbles. Al final creo que fue algo bastante justo", concluye en su valoración sobre El diablo viste de Prada.

La película fue un auténtico éxito de taquilla y se ha convertido en un icono del cine y la cultura pop. Por lo que la secuela está generando mucha expectación.