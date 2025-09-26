El nombre artístico que le dijeron a Leonardo DiCaprio que usara porque el suyo era "muy exótico: "Por encima de mi cadáver"

Aunque a día de hoy el de Leonardo DiCaprio es uno de los nombres más populares del cine, el actor ha recordado que al inicio de su carrera estuvo cerca de darse a conocer con un alias artístico diferente. El intérprete ha revelado que un agente le recomendó modificar su nombre real por ser "demasiado étnico" a un apodo angloparlante y que, si no fuera por el enfado monumental de su padre, el mundo no conocería a Leo DiCaprio... sino a Lenny Williams.

"Por fin conseguí un agente y me dijeron: 'Tu nombre es demasiado étnico'. Yo respondí: '¿Qué quieres decir? Es Leonardo DiCaprio'", rememora el actor en el podcast New Heights sobre la confusión con la que contestó entonces, pues solo tenía 12 años. "Y ellos me dijeron: 'No, es demasiado étnico. Nunca te van a contratar. Tu nuevo nombre es Lenny Williams'", añade DiCaprio, que, al contrario de lo que vaticinó su representante, acabaría siendo uno de los apellidos más importantes de la industria cinematográfica de las últimas décadas.

Leonardo DiCaprio | Getty

El siete veces nominado al Oscar y ganador de una estatuilla por El renacido señala que aquel agente justificó la elección del alias a partir de su segundo nombre, Wilhelm: "Dije: '¿Qué es Lenny?¿Qué es Lenny Williams?'". A lo que le explicaron que "cogimos tu segundo nombre y lo rehicimos, así que ahora eres Lenny". La idea no llegó a prosperar gracias a la intervención del padre del actor, George DiCaprio, que cuando vio su nuevo apodo en una foto "la rompió y dijo: 'Por encima de mi cadáver'".

Benicio del Toro, presente en la charla, pues se trataba de una entrevista al respecto de Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson que coprotagoniza junto a DiCaprio, ha explicado que vivió "lo mismo" que su compañero de reparto al empezar en Hollywood: "A mí me dijeron: 'Tú eres Benny Del'". Ambos repasaron en el programa cómo la familia y la constancia fueron decisivos para mantener sus identidades artísticas.

Leonardo DiCaprio en la premiere de su película Una batalla tras otra | Gtres

Una batalla tras otra es la primera y deseada colaboración entre DiCaprio y P.T. Anderson, un director con el que el intérprete llevaba décadas queriendo colaborar, pero tuvo que rechazar Boogie Nights (1997) porque ya estaba comprometido con Titanic. Años después, DiCaprio ha calificado haber dejado pasar aquella película como su "mayor arrepentimiento", un deseo postergado que ahora cristaliza.

La película llega a los cines este viernes 26 de septiembre y está basada libremente en la novela de Thomas Pynchon Vineland, una obra publicada en 1990 sobre los movimientos radicales de los años sesenta y sigue a un ex revolucionario en busca de su hija. Además de con DiCaprio y del Toro, el elenco del filme cuenta con Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris y Alana Haim, entre otros.

Respecto al futuro de DiCaprio, recientemente se confirmó que protagonizará junto a Jennifer Lawrence lo próximo del legendario Martin Scorsese, una adaptación de la novela What Happens at Night, una historia de fantasmas en clave psicológica que marca la séptima colaboración entre el intérprete y el cineasta