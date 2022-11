Ashley Benson muestra las secuelas físicas de la ansiedad que padece: "Se apodera de todo mi cuerpo"

Ashley Benson saltó a la fama tras darle vida a Hanna, una de las grandes protagonistas de la exitosa serie adolescente 'Pretty Little Liars'. El boom de la ficción en el año 2010 catapultó a la actriz a lo más alto de su carrera a la temprana edad de 21 años. Tras 7 temporadas trabajando junto al reparto de la producción, Benson no ha querido desvincularse de la industria y ha trabajado en diferentes proyectos cinematográficos como las recientes películas: 'El cumpleaños mortal' (2021) o 'Private Property' (2022).

Ahora, la actriz ha querido concienciar a sus seguidores sobre la salud mental mostrando la cara oculta de la fama siendo un personaje público. La intérprete de 32 años ha hablado sobre la ansiedad que padece publicando un video en TikTok en el que muestra a sus más de medio millón de seguidores las ronchas y sarpullidos que tiene como consecuencia de la ansiedad.

Rodeada en una toalla blanca tras salir de la ducha, Benson, muestra sin ningún tipo de pudor las marcas en su cuerpo: "Mi ansiedad se apodera de todo mi cuerpo", escribe en el video mientras de fondo suena un fragmento de la canción 'Overwhelmed' ('abrumado' en Español) del cantautor Royal & the Serpent.

Sin duda, un post muy valiente con el que la intérprete ha ayudado a muchos de sus seguidores, quienes comentaban lo siguiente: "Esto es real. Me hace sentir menos sola", "Gracias por compartirlo" o "Esto también me pasa cuando tengo ansiedad. Me alegro de no estar solo".

Además, Benson también ha querido hablar sobre la ansiedad y sus ataques de pánico en Instagram publicando un video en el que escribe "¿Quién más lucha contra la ansiedad y los ataques de pánico?" mientras que se toma una bebida y de nuevo, suena de fondo la canción 'Overwhelmed' que literalmente dice: "Me siento abrumado tan fácilmente... mi ansiedad se arrastra dentro de mí, me dificulta respirar".

