Girls vuelve sin Adam Driver: los tensos episodios que Lena Dunham contó y explican su mala relación

HBO ha anunciado el regreso de Girls con una única temporada en la que volverán Hannah, Marnie, Jessa, Shoshanna y Elijah, pero no Adam Driver. La ausencia del actor no resulta especialmente sorprendente después de lo que Lena Dunham contó en sus memorias sobre su relación durante el rodaje.

La creadora recuerda que Adam tuvo un trato difícil y describe algunos episodios especialmente tensos, como cuando lanzó una silla contra una pared durante un ensayo o hizo un boquete en su tráiler tras no quedar satisfecho con su corte de pelo. También relata que, durante su primera escena íntima, él la movió de un lado para otro pese a que ella lo tenía todo planeado.

Eso sí, Dunham asegura que su última escena juntos fue muy emotiva y que ambos no paraban de llorar. La actriz y directora insiste en que su intención no era hundir a Adam, sino explicar los retos de dirigir una serie con poco más de veinte años. ¿Habría alguna posibilidad de reconciliación? Descubre más en el vídeo.