Mandy Moore se moja sobre las acusaciones de Ashley Tisdale a su grupo "tóxico" de amigas: "Si algo me duele lo hablo cara a cara"

La polémica del famoso grupo de amigas madres de Hollywood sigue dando coletazos y ahora ha sido Mandy Moore quien ha hablado claro sobre todo el tema. La actriz ha respondido al ensayo que publicó Ashley Tisdale en enero donde describía como "tóxico" el ambiente dentro de su grupo de madres famosas.

En aquel texto, la estrella de High School Musical contaba que se había sentido apartada de algunos planes y reuniones, y que la situación le recordaba a los dramas adolescentes del instituto. En redes y fotos compartidas online, ese grupo estaba relacionado con nombres como Hilary Duff, Meghan Trainor y la propia Moore.

Ahora, en una entrevista con Andy Cohen en SiriusXM, Mandy Moore ha reconocido que leer aquello le sentó bastante mal. "Es fuerte que alguien hable públicamente de tu vida. Hilary también comentó algo sobre esto. Las dos hemos crecido en esta industria viendo cómo la gente analiza quién eres, lo que haces y las decisiones que tomas, pero esto fue diferente y mucho más doloroso", explica.

Hilary Duff ya había dejado claro hace unos meses que el artículo tampoco le había hecho ninguna gracia. En el podcast Call Her Daddy contó que le pareció "muy triste" y que se quedó bastante en shock al leerlo. "Mi reacción fue como: 'Guau'. Molesta leer algo que no es verdad, y también fastidia por las otras mujeres y por sus vidas", dijo.

Hilary Duff y Mandy Moore | Getty

Para Mandy Moore, lo peor fue que se pusiera en duda cómo es ella realmente. "Para mí es muy importante ser buena persona y que la gente me vea así. Que alguien insinúe lo contrario, o critique a la gente de la que me rodeo, duele muchísimo", confesó. "Lo que más sentí fue sorpresa, en plan: '¿Pero esto qué es?'".

La actriz también dejó caer que ella habría manejado el problema de otra manera. "No me gusta nada el conflicto, pero cuando algo importa prefiero hablarlo cara a cara. Si algo me ha dolido o necesito decir algo, creo que es mejor tener esa conversación directamente", comentaba.

Además, Moore cree que toda esta historia acaba reforzando un cliché bastante cansino sobre las mujeres. "Lo más absurdo de todo esto fue pensar: 'Madre mía, debe de ser un día flojo de noticias'. Al final se vuelve a la típica idea de que las mujeres no pueden apoyarse entre ellas, que siempre estamos compitiendo o intentando quedar por encima de las demás. Y sinceramente, yo no he vivido eso para nada desde que soy madre".

De hecho, la actriz aseguró que su experiencia ha sido justo la contraria. "Me ha sorprendido muchísimo las relaciones tan bonitas que he encontrado con otras madres y otros padres. Al final necesitas apoyo, necesitas gente alrededor y poder hablar de todo eso con alguien", terminó diciendo.