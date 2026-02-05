Ambientada en el Londres de principios del siglo XIX, Los Bridgerton se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos de Netflix gracias a su combinación de romance, drama y una puesta en escena tan estilizada como lujosa. Cada temporada se centra en uno de los hermanos Bridgerton y su historia de amor, y la cuarta, recién estrenada, continúa ampliando el universo de la serie con nuevos personajes, intrigas familiares y eventos sociales que vuelven a situar a la alta sociedad londinense en el centro del foco.

En este nuevo capítulo de la historia, la ficción vuelve a desplegar todo su imaginario de bailes de máscaras, salones de gala y encuentros cargados de tensión romántica. Uno de esos momentos se produce en el primer episodio, titulado El vals, cuando Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) organiza un elegante baile de máscaras en el que hace su aparición Araminta, el personaje interpretado por Katie Leung, conocida por su papel en la saga de Harry Potter. Es una escena pensada para presentar a los nuevos rostros de la temporada y reforzar el tono de cuento de hadas que caracteriza a la serie.

Sin embargo, algunos espectadores con "ojo de águila" no han tardado en fijarse en un pequeño detalle que rompía ligeramente la ilusión de época. En varias imágenes compartidas en TikTok y otras redes sociales, se aprecia lo que parece ser una tirita adhesiva moderna en la oreja izquierda de Araminta. Teniendo en cuenta que Bridgerton se sitúa a comienzos del siglo XIX, varios fans señalaron que este tipo de apósitos no se popularizaron hasta mucho más tarde, lo que convertiría el detalle en un anacronismo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios comentaron que "habría sido fácil cubrirlo con un pendiente" o que este tipo de fallos son cada vez más visibles con las cámaras en ultra alta definición, otros defendieron que Los Bridgerton no es una serie que busque el rigor histórico absoluto y que este tipo de errores no empañan la experiencia. "¿De verdad miramos las orejas de los actores en vez de disfrutar de la historia?", ironizaba un espectador, recordando que el encanto de la serie reside más en su fantasía romántica que en la precisión histórica al milímetro.