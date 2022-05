3 herramientas para evitar los spoilers de tus series y películas favoritas

Mañana es un gran día para aquellos que somos seriéfilos y cinéfilos, pues resulta que el 27 de mayo viene cargadito de estrenos. Por un lado, se estrena en Netflix la cuarta temporada de 'Stranger Things' y en Disney+ la primera de 'Obi-Wan Kenobi'. Por otro, saltan a la gran pantalla 'Top Gun: Maverick' y la primera película del famoso anime 'Jujutsu Kaisen 0'.

Y es que a no ser que te organices para ver todo y no salgas de casa en todo el finde, va a ser prácticamente imposible que no te comas algún spoiler. Son historias que se llevan esperando durante años y el fandom está impaciente.

Aunque, como todo en la vida, no hay mal que por bien no venga. Ser seguidor de una película o serie con una gran comunidad a su espalda es genial para conocer gente, intercambiar opiniones y demás. Así que antes de declararle la guerra al estreno o a sus fans, te vamos a dejar tres trucos para evitar que te destrocen la que podría ser tu película o temporada favorita.

Cómo silenciar las redes

Sí, como lees, en los últimos años las redes como Facebook, Instagram o Twitter han puesto en marcha herramientas para silenciar palabras o perfiles concretos. Aunque el objetivo por el que fueron creados estos filtros no es para evitar spoilers, los podemos aprender a utilizar para disfrutar de un estreno sin filtraciones. Toma nota y sigue estos consejos.

Twitter es la red social que se toma más en serio esta herramienta. Solo tienes que navegar hasta "Configuración y privacidad" y luego hacer clic en "Privacidad y seguridad", "Silenciar y bloquear" y, por último, en "Palabras silenciadas".

El método de Twitter es tan efectivo que bloqueará en tu muro todas las palabras, frases e incluso hashtags que incluyan lo que hayas escrito. Puedes establecer la duración en 24 horas, una semana, un mes o para siempre. Pero recuerda, solo las bloqueará de tu cronología de inicio.

Cómo silenciar palabras en Twitter | Lucía Montilla

En el caso de las dos de Zuckerberg, Facebook e Instagram, esquivar los spoilers no es tan fácil. En el caso de Facebook tendrás que hacer clic en "Ajustes" y luego en "Comentarios". Una vez ahí, filtra las palabras que consideres pertinentes.

Por otro lado, en Instagram la tarea se complica. Para silenciar palabras concretas tienes que navegar por los siguientes apartados: "Configuración", "Privacidad" y "Palabras filtradas". Una vez dentro, escribe lo que quieras ocultar.

Sin embargo, esto no te librará de las stories o las fotos del feed. Lo único que puedes hacer es bloquear y silenciar perfiles concretos de usuarios que sabes que difunden filtraciones o cualquier tipo de contenido que no te apetezca ver.

Extensiones en tu navegador

Esto te va a gustar. Cuando 'Juego de Tronos' llegó a su máximo apogeo, allá por 2017, los spoilers se convirtieron en un gran problema y no había quien llegara al nuevo episodio de la semana sin haberse tragado unos cuantos. Así, Chrome tuvo una idea genial que más tarde imitaron otros navegadores.

Entonces sacó varias extensiones para evitar los spoilers y bloquear todo tipo de contenido, desde publicaciones en redes hasta páginas y noticias. Las más populares fueron 'GameOfSpoils', 'UnSpoiler' y 'Spoiler Protection', pero la que actualmente es más popular y está más extendida es la última.

¿Cómo funciona? Solo tienes que ir a la tienda virtual de Chrome y buscar "Spoiler Protection". Te redirigirá directamente a la extensión y solo tendrás que instalarla en tu navegador.

Una vez instalada, te aparecerá en la esquina superior derecha, junto al resto de extensiones que tengas. Haz doble clic sobre ella y escribe lo que quieras silenciar. Luego, solo tienes que buscar y Chrome hará su magia.

Cómo evitar spoilers en Chrome | Lucía Montilla

Aplicaciones para el móvil

Si buscas "spoilers" en las stores de Android o iOS encontrarás multitud de resultados, pero ten cuidado algunas aplicaciones son precisamente para hacer lo contrario: enviar filtraciones a tus amigos y estropear sus películas favoritas.

Hay una gran variedad de aplicaciones y no todas son efectivas. La mayoría sirve para evitar los spoilers en redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter. La más conocida y, por tanto, la más recomendada es "Spoilers Blocked" y se lanzó en 2019 con el estreno de la última temporada de 'Juego de Tronos'.

¿Qué tienes que hacer? Solo tendrás que ir a la store de tu móvil y buscar la app. Una vez descargada y aceptados los permisos, elige las palabras que quieras silenciar o monitorizar.

En el caso de que tu sistema sea Android, tendrás que descargarla desde una web de terceros como Uptodown. Aquí la tienes, pero no olvides habilitar en tu teléfono las descargas de terceros.

La mejor forma de no tragarse ningún spoiler es pasar un buen rato añadiendo palabras. Lo mejor es que escribas tanto el nombre de la serie o película como el de sus personajes y actores que les dan vida.

Recuerda, y el que avisa no es traidor, que, por mucho que tengas todo a punto, el spoiler siempre acaba llegando si esperas mucho. Y si quieres evitarlo lo mejor es que evites surfear mucho las olas de Internet hasta que hayas visto todo lo que querías ver.

...

Seguro que te interesa:

Impactante tráiler final de 'Stranger Things' antes del estreno de la temporada 4