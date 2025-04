10 años de Vis a vis: la cárcel de mujeres de la que no quisimos salir

"Desde el comienzo supimos que Vis a vis era una serie diferente, por lo que contaba y por cómo lo contaba. De esas series que dejan su sello más allá de la audiencia", decía en la presentación de la segunda temporada, Sonia Martínez, la que por entonces era directora de ficción de Atresmedia. Y no le faltaba razón.

Aquel 20 de abril de 2015, el primer capítulo de Vis a vis fue elegido por 4.303.000 telespectadores y un abultado 22,4% de cuota media de pantalla. La oferta favorita de toda la parrilla televisiva de ese lunes de hace una década. Un irrebatible éxito que supo mantener durante las 11 entregas de la primera tanda de episodios: 19,9% de share y 3.547.000 telespectadores. La trama, la historia de cada uno de sus personajes, los giros inesperados y el privilegiado reparto actoral sujetaban la incuestionable afluencia de televidentes cada semana.

Y no era para menos. Todas las miradas estaban puestas en el interior de la cárcel de mujeres de la que no quisimos salir nunca, para no perdernos detalle. Maggie Civantos (Maca), Najwa Nimri (Zulema), Berta Vázquez (Rizos), Alba Flores (Saray), Inma Cuevas (Anabel), María Isabel Díaz Lago (Sole), Itziar Castro (Goya) o Marta Aledo (Tere), no solo cumplían sus correspondientes condenas, unas con mayor delito que otras, sino que trasladaban al espectador la lucha por querer reintegrarse en la sociedad.

Una perspectiva bien distinta a la que vivían y mostraban las otras piezas del tablero, Adriana Paz (Altagracia), Carlos Hipólito (Leopoldo), Luis Callejo (Andrés), Cristina Plazas (Miranda), Roberto Enríquez (Fabio), Ramiro Blas (Carlos) o María Salgueiro (Encarna), familiares y parte de un sistema penitenciario algo corrupto y que exhibía la cara menos amable del poder y la seguridad.

Vis a vis arranca con el drama de Macarena, una joven tierna, bondadosa y hasta ingenua que ingresa en Cruz del Sur, acusada de malversación y fraude fiscal. Su vida en esta hostil prisión femenina cambió de manera radical, aprendiendo a sobrevivir sin ningún tipo de escrúpulos, al puro estilo de las reclusas amarillas. Maca muestra al público la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse y transformar su personalidad, y hasta forma de pensar, por seguir viva.

La ficción original de Antena 3 ha sido nombrada y condecorada con importantes premios de la industria. El primero de ellos fue en el FesTVal (2015) como Descubrimiento del año, un Ondas (2015) a todo el elenco femenino de la primera temporada, como mejor interpretación femenina, o un MIM Series a Maggie Civantos, como mejor actriz dramática de televisión. Misma estatuilla que recibiría la protagonista de la serie con los Premios Unión de Actores y Actrices, en 2016. También fue reconocida como mejor serie de drama, mejor serie española, y el reconocimiento a Alba Flores y el resto del elenco secundario, como mejor reparto.