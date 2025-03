Alba Flores y Najwa Nimri hablan de su química y trabajar tanto juntas: "Somos muy amigas"

Alba Flores y Najwa Nimri han trabajado en muchas ocasiones juntas y forman un tándem inigualable con el que han conquistado a muchos de sus fans.

Fue encarnando a Saray y Zulema en Vis a Vis donde este dúo floreció para después haberla visto en muchas otras series juntas como en La Casa de Papel o Sagrada Familia. Ahora, vuelven a coincidir en una nueva ficción llamada, Punto Nemo.

En la presentación de la serie han preguntado a ambas sobre esta coincidencia de que, además de ser amigas, trabajen tanto juntas.

Saray y Zulema | antena3.com

"Ya no sé ni cuántas veces has coincidido con ella rodando", le dice la periodista a Alba Flores: "Que nadie se haga ilusión es que esta vez compartimos muy poquita escena y muy poquita pantalla, pero también está bien, no pasa nada por hacer una serie que no coincida", avisa primero la actriz.

Para después hablarle sobre la química que tienen: "Tenemos muchísima química, no lo podemos negar. Sí, sí, pero bueno, yo creo que también está guay jugar con los otros niños del parque, ¿sabes?", concluye bromeando.

Para después llegar el turno de Najwa Nimri quien ha explicado: "Yo no lo sabía que estaba ella en el proyecto.... yo se lo dije cuando, pues somos muy amigas, entonces se lo dije cuando entré. Digo, jo, tía, otra vez que nos meten en el mismo proyecto, igual hasta ni te apetece".

"Pero le dije, oye, ¿te importa? Le pedí como un poco de permiso", sigue diciendo. "Me dijo que todo bien, pero no lo sabía. No nos metimos juntis", puntualiza.

"¿A ti te gusta coincidir con ella?", vuelve a preguntarle. "Hombre, me gusta muchísimo, pero estaba ella antes. En el proyecto y esas cosas como que las comentamos entre nosotros, porque pese a que pueda ser un buen marketing, nosotras tenemos que hablar de todo. No necesariamente te apetece meterte en el mismo proyecto, ¿sabes?", matiza Najwa Nimri.