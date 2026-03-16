La verdadera razón por la que Sean Penn no fue a los Oscar ni recogió su premio que ha indignado a muchos

Sean Penn ha sido el protagonista de una de las situaciones más comentadas de la gala de los Óscar 2026 al ganar el premio a Mejor Actor de Reparto sin estar presente en la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El actor, de 65 años, se impuso a Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo y Stellan Skarsgård, logrando así su tercer premio de la Academia.

La ausencia del actor no ha pasado desapercibida durante la gala. El encargado de anunciar la categoría, Kieran Culkin, incluso ha bromeado con la situación cuando Penn ha salido ganador: "Sean Penn no pudo estar aquí esta noche o no quiso, así que aceptaré el premio en su nombre", ha dicho entre risas ante el público.

La decisión de Penn de no acudir a la ceremonia ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios han criticado que el actor no haya estado presente para recoger el galardón: "Debería haber una regla que diga que quien no se presente porque le importa una mierda el premio tampoco lo reciba, como en una rifa. ¿No vienes? El siguiente en la lista, por favor. Una excepción sería por motivos de salud. A Sean Penn le importa una mierda este premio", ha escrito un usuario en X.

Otros también se han mostrado sorprendidos por su ausencia en una de las noches más importantes del cine: "No puedo dejar de pensar: ¿Qué cojones tenía Sean Penn mejor que hacer que ir a los Oscar?", se pregunta otra persona.

Horas después, varios medios informan que el actor y activista no ha acudido a la ceremonia porque se encontraba en Ucrania. Según fuentes citadas por The New York Times, Penn habría viajado al país, aunque no se han dado detalles concretos sobre el motivo de su visita.

Sean Penn en Una Batalla Tras Otra | Warner Bros.

La relación del actor con Ucrania no es nueva. Penn ha visitado el país en varias ocasiones desde el inicio de la invasión rusa e incluso llegó a rodar un documental sobre el presidente Volodymyr Zelensky durante los primeros meses del conflicto.

Aunque su ausencia ha generado gran polémica entre los fans y en redes sociales, la victoria de Sean Penn en los Oscar 2026 lo sitúa en un selecto grupo de actores con tres estatuillas de la Academia, consolidando aún más su trayectoria en Hollywood.