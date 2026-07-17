Tres películas de Atresmedia Cine se presentarán en el Festival de San Sebastián: El mal padre, La bola negra y Karateka

Atresmedia Cine contará con presencia destacada en el 74º Festival de Cine de San Sebastián, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre. La productora de Atresmedia contará con tres películas en distintas secciones del festival: El mal padre, La bola negra y Karateka.

El mal padre, dirigida por Roberto Bueso, que escribe el guion junto a Óscar Díaz, y protagonizada por Eduard Fernández, Adam Jezierski, Francesco Carril y Meritxell Calvo, competirá por la Concha de Oro en la Sección Oficial. Se trata de una historia centrada en un célebre escritor y académico que reúne a sus tres hijos para pedirles un último deseo: pasar las Navidades en la casa donde veraneaban de niños. Con un delicado equilibrio entre el drama y la comedia, El mal padre construye un emocionante retrato sobre la familia y la herencia emocional, recordándonos que, incluso cuando el amor parece roto, siempre puede existir una última oportunidad para volver a encontrarse. Es una producción de Atresmedia Cine junto a MOD Producciones, MOD Pictures y Misent Producciones, con la participación de Atresmedia, Netflix y À Punt, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A. / Ministerio de Cultura / Gobierno de España, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura y con la participación de CREA SGR. Se estrenará en cines el 20 de noviembre distribuida por Caramel Films.

La bola negra celebrará su premiere española en el Festival de San Sebastián, dentro de la sección Perlak, consolidando así su exitoso debut en el Festival de Cannes, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi se alzaron con el premio a la Mejor Dirección. La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, está protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. Narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. El guion está escrito por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alberto Conejero. Es una producción de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia. Se estrenará en cines el 25 de septiembre de la mano de Elastica.

Karateka, dirigida por Aritz Moreno, tendrá su estreno mundial en el Velódromo. Andrea Ros y Patrick Criado encabezan el reparto de este épico largometraje basado en la historia real de Sandra Sánchez, la mejor karateka del mundo. Una historia en la que conviven la competición, el humor, el descubrimiento de otras culturas, el aprendizaje junto a un maestro, una historia de amor construida desde la admiración mutua y una búsqueda constante de la excelencia. Cuenta con guion de David B. Gil y Pablo Tobías Gavasa con la colaboración de Javier Gullón, y completa su reparto principal con Ernesto Alterio, Antonio Durán "Morris", Pablo Álvarez, Pilar Castro, Vicente Vergara, Edu Ferrés, Marta Pons, Chani Martín y los actores japoneses Mizuki Yoshida, Denden y Ayako Fujitani. Es una producción de Atresmedia Cine, Sr.&Sra. y Karateka A.I.E, en coproducción con Wrong Men, Apaches Entertainment y Colosé Producciones. Con la participación de Atresmedia, Netflix, Crea SRG, Triodos Bank, Wallimage, BNP Pariba Fortis Film Finance, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, Creative Europe Media. Llegará a los cines el 30 de octubre con la distribución de Warner Bros. Pictures Spain.

Con estos tres títulos, Atresmedia Cine remarca su apuesta por el cine de prestigio que conecta con el gran público, y su compromiso con las mejores historias y profesionales del cine español.

Además de estas tres películas, Atresmedia Cine presentará, un año más, sus próximos proyectos en su tradicional evento celebrado en el marco del Festival de San Sebastián, en el que Jaime Ortiz de Artiñano, director general de la productora, desvelará los próximos estrenos y rodajes de la productora. Estará acompañado por los mejores talentos de las películas de la casa, en una cita que reúne cada año a los agentes más importantes de la industria.

Atresmedia refuerza su presencia en el Festival de San Sebastián con la presentación en primicia de dos de sus próximas grandes apuestas de ficción: Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras, protagonizada por Adriana Ugarte, y Trazos ocultos, el nuevo thriller emocional protagonizado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho. Ambas series se estrenarán primero en exclusiva en atresplayer antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, Karateka de Aritz Moreno y El mal padre de Roberto Bueso, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.