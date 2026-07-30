Penélope Cruz recibirá el Premio Especial Homenaje del Festival de Toronto

La actriz española Penélope Cruz será distinguida con el Premio Especial Homenaje (TIFF Special Tribute Award) de la edición de 2026 del Festival Internacional de Cine de Toronto, un reconocimiento a su trayectoria que recibirá durante la gala que se celebrará el próximo 13 de septiembre en la ciudad canadiense.

El certamen ha anunciado este miércoles los primeros galardonados de sus premios honoríficos que reconocen a personas que "realicen una contribución extraordinaria y única al mundo del cine, dejando un legado duradero a través de su dedicación y arte".

La actriz española estrenará en Toronto sus dos últimas películas, La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, y Búnker, de Florian Zeller, y protagonizada junto a su marido Javier Bardem.

La organización del festival ha destacado la carrera internacional de Penélope Cruz, ganadora del Oscar y una de las intérpretes españolas con mayor proyección internacional, y ha subrayado que su trabajo ha dejado una huella tanto en el cine español como en la industria cinematográfica mundial.

"Cruz se ha consolidado como una de las intérpretes más destacadas de la industria y fue la primera actriz española nominada al Oscar y la primera en ganarlo", ha destacado la organización.

Los Premios Tributo del Festival de Toronto, creados en 2019, reconocen anualmente a figuras destacadas del cine y se han consolidado como antesala habitual de la carrera hacia los Oscar.

Además de la intérprete española, Toronto ha reconocido también al cineasta surcoreano Lee Chang-dong, que recibirá el Ebert Director Award; la actriz francesa Isabelle Huppert, premiada con el Performer Award; la actriz británica Rosalind Eleazar, distinguida con el Emerging Talent Award, y la directora y guionista estadounidense Siân Heder, que será reconocida con el Share Her Journey Groundbreaker Award.

La 51ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto se celebrará del 10 al 20 de septiembre y la gala de los Tribute Awards tendrá lugar el 13 de septiembre. La organización ha avanzado que en las próximas semanas anunciará nuevos homenajeados.