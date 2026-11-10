Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre La bola negra en los Oscar: "Hay que tener cuidado con las expectativas"

Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, consideran que debe haber "cuidado con las expectativas" sobre un posible Oscar para su cinta La bola negra, favorita de la crítica estadounidense para llevarse varios premios, incluso a Mejor Película.

"Creo que hay que tener cuidado con las expectativas porque todo puede pasar. Entonces creo que lo más importante para mí, para mi salud mental, es disfrutar del éxito que está teniendo de crítica y del público", expresó Calvo en una entrevista con EFE en Miami sobre la posibilidad de llevarse el Oscar.

Los Javis y Guitarricadelafuente, estrella de la película, recibieron en Miami un premio de la revista Variety, que vaticinó que podría ganar el Oscar a Mejor Película y hasta 10 nominaciones, como Dirección, Actor de Reparto (Guitarricadelafuente) y Guión Adaptado.

Además, La bola negra encabezó la programación del Festival de Cine Miami GEMS (Miami Film Festival GEMS), que presenta una muestra de las producciones que encabezarán la temporada de premios.

Pero Calvo aseguró que "lo más importante" es "que el mensaje" del filme "llegue a la gente" y "el mayor premio es ver la cara de las personas emocionadas tras cada proyección".

"Cómo se acercan y dicen: muchísimas gracias por esta película, me ha tocado. O después te escriben: llevo días pensando en ella. Para mí, yo para eso hice esta película, para que llegara la gente, para que cambiara, aunque fuera un poquito, a las personas", manifestó.

Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) junto al actor Guitarricadelafuente durante el Festival de Cine Miami | EFE

"Reivindica" la libertad en un "momento adecuado"

La bola negra es un drama LGTBIQ+ con tres historias que se entrelazan de 1932, 1937 y 2017 que está inspirado en una obra inacabada del poeta Federico García Lorca y cuya trama principal transcurre durante la Guerra Civil española.

El Festival de Cine de Londres ha anunciado que obtuvo el premio del público de la 70 edición del certamen, y ha trascendido que la película ya es la más vista del año en España con 5,5 millones de entradas vendidas, por encima de SpiderMan.

Calvo atribuyó su éxito a que "es una película emocional" sobre "la libertad y sobre tener cuidado de no perder ciertos derechos y ciertas libertades".

"Y creo que es un momento de cambio justo en este país (EE.UU.) y en el mundo en el que hay algo muy importante que reivindicar, que es la libertad y la diversidad. Entonces creo que, de alguna manera, ha llegado en un momento adecuado esta película. No lo hicimos conscientemente. Nació del alma, no fue calculado", señaló.

Ambrossi también consideró que "el lado humanista es lo central de esta película", además de la relación entre los dos personajes principales: Sebastián (Guitarricadelafuente), un músico reclutado en el ejército sublevado, y Rafael, un prisionero republicano con un pasado artístico.

El cineasta apuntó que el impacto de la cinta va más allá del amor homosexual porque el público "se va a sentir identificado con cualquiera" de los personajes.

"Para mí, es que lo mejor que podría pasar es que la gente empiece viendo esta película creyendo que va a tener una experiencia queer de descubrimiento y acabe, como pasa, diciendo: es que en un momento se me olvidó lo que estaba pasando y solo sentí amor universal. Creo que eso es el mejor aprendizaje", apuntó Ambrossi.

Pedro Pablo Cortés