Johnny Depp, sobre su vuelta a Hollywood tras 8 años: Una imagen pública dañada y obligado a rebajar su salario

Johnny Depp ha vuelto al primer plano de la industria cinematográfica con el estreno de Scrooge y los fantasmas de la Navidad, una nueva adaptación del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens distribuida por Paramount Pictures.

Esta se trata de su primera gran producción estadounidense desde 2018, tras haber estado alejado de las superproducciones de Hollywood a raíz del mediático juicio por difamación contra su exmujer Amber Heard.

Durante el estreno de la película en Londres, el actor de 63 años ha hablado con Associated Press sobre cómo se sentía al regresar: "No lo sé. ¿Qué diferencia hay entre una película de Hollywood y una película francesa? ¿Qué diferencia hay entre una película de Hollywood y una película inglesa? Quiero decir, la diferencia es esta: hubo unas pequeñas vacaciones. Lo cual está bien".

En esta nueva versión de la obra de Dickens, Depp se transforma en Ebenezer Scrooge compartiendo reparto con figuras como Ian McKellen, Rupert Grint, Andrea Riseborough y Daisy Ridley.

El regreso de Johnny Depp a los proyectos de gran presupuesto ha supuesto también un reajuste económico significativo. Y es que según ha informado Variety, el actor habría cobrado una cifra base de 5 millones de dólares por protagonizar Scrooge y los fantasmas de la Navidad (un coste de producción de 38 millones para Paramount), lo que representa una fracción de sus salarios habituales en el pasado, como los 16 millones de dólares que recibió por Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (2018).

Según el artículo, Depp ya había cobrado varias veces esta cantidad por películas similares de grandes estudios antes de la controversia debido a su juicio por difamación contra Amber Heard.

No obstante, el contrato incluiría bonificaciones vinculadas al desempeño en taquilla, donde se estima una recaudación de unos 20 millones de dólares en Estados Unidos y otros 20 millones en el mercado internacional durante su primer fin de semana.

Johnny Depp como Ebenezer Scrooge | Cordon Press

Paralelamente, los rumores sobre una posible vuelta a la franquicia de Piratas del Caribe continúan rodeando al artista. Aunque tras el proceso judicial con Heard su exagente Jack Whigham reveló que el actor tenía apalabrados 22,5 millones de dólares por una nueva entrega antes de que Disney rompiera relaciones en 2018, el productor Jerry Bruckheimer habría confirmado recientemente a Deadline que mantienen conversaciones: "Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y esperamos poder sacarlo adelante".